Amazonense procura filho de 2 anos que desapareceu após viajar com o pai

Andreza postou foto com o pequeno na frente do Fórum no dia que assinou a liberação para o pai viajar com ele – Arquivo Pessoal

A amazonense Andreza Carvalho da Silva, 32, expôs o desaparecimento do filho, de apenas 2 anos, em um vídeo, que viralizou nas redes sociais. Ela conversou com o EM TEMPO, nesta quarta-feira (14) e alegou que a criança foi levada pelo pai, Fábio Gonçalves Marques, em cumprimento ao acordo de guarda compartilhada, e não tem notícias dos dois há quatro meses, período em que o ex deveria voltar para Manaus para entregar a criança.

O acordo de guarda compartilhada previa que os pais deveriam manter uma relação com o menor, um período de férias de 30 dias com o genitor, além de visitas semanais, divididas em duas vezes durante a semana e nos fins de semana.

Andreza conta que o filho deveria ter retornado ao lar no último dia 25 de fevereiro, quando encerrava o período de férias previsto. Para viajar, foi necessário que ela concedesse uma autorização por escrito ao ex. Ela entregou o documento por confiar em Fábio, mas alega ter ficado com um “aperto no peito”.

“No dia em que fui assinar a autorização, o fiz apenas porque era o processo legal a ser seguido, mas dentro do meu coração de mãe, eu sabia que me arrependeria. Infelizmente, os meus temores se confirmaram”, lamenta.

Andreza apresentou documentos expedidos pelo juiz Dídimo Santana Barros Filho, da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Manaus. Entre eles, mandados de busca e apreensão para os endereços citados nos autos por Fábio Marques, no município do Guarujá, no Estado de São Paulo, onde reside, com as respectivas cartas precatórias ao poder judiciário local. As tentativas de buscas foram frustradas.

“Fomos ao endereço citado, mas só estava o irmão gêmeo do Fábio. Ele disse que o Fábio não morava mais lá e não diria o paradeiro dele”, alega Andreza. Segundo a mãe do menor, outros mandados foram expedidos pela justiça paulista, autorizando busca e apreensão, também, na casa da avó da criança, mãe de Fábio.

“Tentamos uma primeira vez e ela não quis colaborar. Na tarde desta quarta-feira (14), conseguimos outro mandado, que autoriza a polícia a questionar a mãe de Fábio sobre o paradeiro do filho de Andreza. Estamos a caminho do cumprimento”, acrescentou. Ao todo, ela alega já ter acompanhado seis procedimentos de busca e apreensão em casas de parentes de Fábio, porém, todos sem sucesso.

“No primeiro que fomos cumprir, uma pessoa me disse que por pouco, uns 40 minutos mais ou menos, eu não encontrei o Fábio com meu filho. Essa pessoa afirmou que ele estava telefonando, nervoso, no hall do condomínio, até que um veículo, modelo Onix, de cor prata, chegou e levou ambos”, completa a mãe, que disse permanecer no município paulista até que a criança seja encontrada.

Raphael Sampaio

EM TEMPO