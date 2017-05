Amazonense não embarca em voo e polícia faz buscas

O músico José Igor Costa de Oliveira, 21, desapareceu desde o último dia 16 deste mês ao não embarcar no Aeroporto Internacional Augusto Severo, na cidade de Natal (RN), onde pegaria um voo retornando para Manaus. Ele foi à cidade potiguar a trabalho e deveria retornar até a última quinta-feira (18).

De acordo com o tio dele, Diego Machado de Oliveira, no último dia que a família conseguiu contato com o jovem, ele afirmou que estava com o bilhete comprado e retornaria para Manaus. Os familiares aguardaram o retorno de Igor, mas ele não chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste.

Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele. José Igor possui cabelos curtos, pele parda e o desenho de uma flor de lótus tatuado no braço esquerdo.

A polícia está investigando o caso. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números: (92) 99159-2243 ou 99268-4728.

Com informações da assessoria