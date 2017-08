Amazonense Matheus Pestana é campeão mundial de luta livre esportiva

Mateus treina na Vila Olímpica de Manaus -foto:Divulgação

Em sua primeira competição sem quimono, o jovem amazonense Mateus Pestana, 15, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Luta Livre Esportiva de 2017. O evento movimentou a Arena Poliesportiva do Amazonas, antiga Amadeu Teixeira, na tarde deste domingo, 20 de agosto.

Mateus é atleta da Bronks Association e treina na Vila Olímpica de Manaus. Faixa azul, ele competiu no Juvenil peso pena e precisou de apenas dois combates para chegar ao topo do pódio internacional. No primeiro, superou o adversário por pontos. O título inédito veio com uma finalização por chave de braço no principal tatame montado dentro da Arena.

“Na verdade, sou atleta do jiu-jítsu e este Mundial é minha primeira participação num campeonato de luta livre. Gostei bastante da estrutura da competição e estou muito feliz pelo resultado que obtive. Agora é pensar em lutar os outros campeonatos com quimono que vão acontecer este ano e também buscar conciliar com a luta livre”, disse o campeão, que iniciou a carreira numa filial da Associação Monteiro.

A promessa dos tatames se divide entre o esporte e os estudos – cursa o primeiro ano do Ensino Médio na Aldeia do Conhecimento, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A glória não é novidade para Matheus, que já sido anteriormente campeão brasileiro e mundial na “arte suave” lutando como faixa verde.

EM TEMPO, com informações da assessoria

