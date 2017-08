Amazonense Marcelo Campbell fatura ouro no Sul-Americano de Judô, no Equador

Campbell vem sendo destaque na categoria de base representando o Brasil -foto: Divulgação

O amazonense Marcelo Campbell faturou na última sexta-feira (18) medalha de ouro no Sul-Americano de Judô, que ocorreu em Cuenca, no Equador. Com a conquista, o atleta continua no topo do ranking nacional na categoria Sub-18 (90 quilos) e já mira as próximas missões. O judoca desembarca em Manaus nesta segunda-feira, dia 21, pela tarde.

Pela competição, Marcelo fez três lutas e na final enfrentou o brasileiro Matheus Roque, que é o segundo do ranking. “A minha primeira luta foi com um equatoriano, uma luta dura, comecei ganhando e depois encontrei dificuldades devido o clima e altitude e acabei cansando muito rápido, então foi muito difícil levar a luta. Ganhei com um ippon (golpe perfeito) e fui para o segundo combate contra um brasileiro. A final tambem foi contra um brasileiro, um adversário muito forte e pelo fato dele ser brasileiro, isso aumentou também o nível do campeonato”, destacou o jovem de 17 anos.

Campbell vem sendo destaque na categoria de base representando o Brasil. No mês de julho, ele já havia faturado a prata no Campeonato Pan-Americano Sub-18 e Sub-21 de Judô, em Cancún, no México.

Um mês antes, ele havia conquistado o bronze do Campeonato Brasileiro de Judô, derrotando o representante do Rio de Janeiro e até então o primeiro lugar do ranking, Matheus Roque. Vindo de resultados importantes, o amazonense considera que a cada dia está conquistando seu espaço no esporte e abrindo caminhos para o time canarinho.

“Essa vitória do Sul-Americano é importantíssima para mim, porque atualmente sou o primeiro do ranking e como eu acabei ganhando dos dois brasileiros, isso confirmou o lugar onde estou e tudo o que tenho conquistado. Com essa medalha, fico no topo do ranking até o final do ano, pelo menos, e agora vou buscar continuar participando de outras competições dentro do Brasil, para me manter no nível, pois meu foco é conseguir uma vaga na seleção brasileira Sub-21”, comentou o atleta.

Carreira

Marcelo vem despontando entre os melhores do Estado. Em janeiro deste ano faturou prata pelo Meeting de Base Sub-18 e Sub-21, em São Paulo, o que garantiu o judoca no Circuito Europeu, que aconteceu na Turquia e Croácia, de 02 a 14 de março.

Antes disso, porém, o jovem ainda passou por Pindamonhangaba, São Paulo, quando participou por um período de cinco dias de treinamento com a Seleção Sub-18, oportunidade esta que ele carrega com muito orgulho e que, segundo ele, vem dando frutos.

Resultados – equipe Brasil

OURO

Brenda Gonzaga (63kg)

Thiago Cruz (60kg)

Gustavo Guimarães (81kg)

Marcelo Campbell (90kg)

Eduardo Silva Júnior (+90kg)

PRATA

Izabele Oliveira (40kg)

Inara Santos (70kg)

João Jardim (50kg)

Gabriel Mattos (81kg)

Matheus Roque (90kg)

BRONZE

Luiza Rodrigues (40kg)

Fernanda Cardoso (44kg)

Ana Carolina Perin (48kg)

Thiago Guidetti (60kg)

Bernardo Welter (90kg)

Lucas Brito (+90kg)

EM TEMPO, com informações da assessoria.

