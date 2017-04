Amazonense Ketlen Vieira enfrenta americana Ashlee Evans-Smith no UFC

Com sete vitórias e nenhuma derrota na carreira, a amazonense Ketlen Vieira se diz pronta para buscar seu segundo triunfo no maior evento de MMA do planeta. A adversária da vez é a norte-americana Ashlee Evans-Smith, neste sábado (15), no UFC Kansas City, nos Estados Unidos.

Aos 25 anos, a judoca da equipe MPBJJ, filial da Nova União em Manaus, estreou no UFC em outubro de 2016, com um triunfo por decisão dividida sobre Kelly Faszholz. Foi sua segunda vitória por pontos, após três finalizações e dois nocautes no circuito nacional. De acordo com um dos treinadores de Ketlen, Márcio Pontes, a meta agora é posicionar a manauara entre as grandes atletas do peso galo feminino (até 61 kg).

“A Ashlee faz um pouco de tudo, ela troca, é grappling também, tem um bom jiu-jítsu, então me preparei para tudo, para lutar no chão, em pé, trocar quedas, estou preparada para lutar três rounds com ela. Planejo impor meu jogo, não deixar ela crescer, impor meu ritmo e enquadrar ela na luta toda”, comentou a amazonense.

Ketlen fez todo o “camp” no Rio de Janeiro, desde o mês de janeiro. O “frio na barriga” da estreia no Ultimate ficou para trás, o que deixa a atleta confiante em mais uma vitória no octógono.

“Estou me sentido super bem, melhor do que na outra luta, desta vez tive mais tempo para treinar, mais tempo para me preparar, e desta vez não tem aquele peso da estreia, do fato de eu ser a primeira amazonense no UFC. E se Deus quiser, vocês vão ver uma Ketlen mais agressiva nessa luta, estou mais tranqüila, tirei um peso enorme das minhas costas e agora só focar cada vez mais e evoluir. Cada vez que entrar naquele octógono eu estarei melhor”, concluiu a judoca da Nova União.

Quem é a adversária?

A norte-americana Ashlee Evans-Smith será seu maior desafio na carreira. A atleta da Reign MMA tem 29 anos e um cartel de cinco vitórias e apenas uma derrota, incluindo dois triunfos seguidos no Ultimate. Ela se encontra atualmente na 12ª posição no ranking da categoria.

O combate de Ketlen Vieira e Ashlee-Evans Smith é a primeira luta do card preliminar do UFC Kansas City. Os duelos terão transmissão ao vivo e exclusivo pelo Canal Combate a partir de 15h50 (horário Manaus). O site Combate.com acompanha em Tempo Real, e exibe as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo ao vivo.

Com informações da assessoria