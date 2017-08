Amazonense integra seleção brasileira e segue para Mundial de Futevôlei na França

David Perrone, 30, é campeão mundial de futevôlei e figurinha carimbada na seleção brasileira – Divulgação

Referência mundial e um dos atletas mais vitoriosos do futevôlei, o amazonense David Perrone representará a terrinha baré e o Brasil na 2ª Etapa Mundial de Futevôlei, que acontece nos dias 5 e 6 de setembro, em Nice, na França. O jogador embarca nesta segunda-feira (28) para a missão, ao lado do técnico amazonense Rogério Mello. A dupla recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A competição reunirá duas duplas de vários países em confrontos eliminatórios e repescagem. Perrone fará dupla com o catarinense Juninho e se juntará aos companheiros Ovelha e Hiltinho. O técnico do atleta do Amazonas, Rogério Mello, destaca a ótima participação dos brasileiros no mundial, principalmente do seu atleta.

“O David é reconhecido tanto nacionalmente, quanto mundialmente no futevôlei. Recebemos a convocação para participar deste mundial, com os quatro melhores no ranking nacional. O campeonato é de tiro curto, então tenho certeza que as duplas terão um ótimo desempenho no Mundial”, espera Rogério.

Rogério conta ainda que a preparação segue intensa, com treinamentos físicos, táticos e técnicos, que acontecem na Academia RM, localizada no bairro Parque Dez de Novembro.

“O David já vem treinando há um mês na academia, com musculação, treinos na parte física e tática. Será uma competição internacional, de alto nível técnico, então é preciso que o atleta esteja bem preparado fisicamente e psicologicamente para se sair bem”, explica Rogério.

O quarteto brasileiro embarca na próxima segunda-feira para uma semana de adaptação. Antes do Mundial, as duplas nacionais participarão de um minitorneio na Itália, que irá servir como preparação antes do principal evento.

David Perrone, 30, é campeão mundial de futevôlei e figurinha carimbada na seleção brasileira. O técnico dispara elogio e acredita no desempenho vitorioso da dupla. “O David já foi campeão mundial aos 17 anos, participou das Olimpíadas (teste da modalidade), foi convocado várias vezes para a Seleção Brasileira, e ele dispensa comentários. O David e o Juninho são atletas completos, então acredito que temos real possibilidade não só de pódio, mas também de título. Tenho total certeza que ele vai trazer esse bicampeonato para o Amazonas”, espera Rogério.

