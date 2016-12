Amazonense ganha medalha de bronze em convenção de matemática na Índia

O estudante amazonense Lucas Barroso, 17, conquistou uma medalha de bronze em uma competição internacional de matemática neste mês. A 7ª Convenção internacional de Jovens Matemáticos aconteceu entre os dias 2 e 5 de dezembro, na cidade de Lucknow, na Índia. Dez estudantes do Amazonas participaram do evento.

Lucas participou de diversas olimpíadas de matemática este ano e vinha se preparando desde janeiro. Segundo a professora do estudante, Renata Hiromi, Lucas faz o 1º ano do Ensino Médio no Instituto Hilda Ferreira (IHF), única escola particular a integrar a delegação brasileira na competição, e ganhou a medalha na competição individual.

“Há competições em equipe e individual. O Lucas ganhou o bronze na prova individual. Essa etapa acontece da seguinte forma: todos os competidores, de todos os lugares do mundo, fazem uma prova em inglês e as três melhores notas ocupam a primeira, a segunda e a terceira colocação. Ele é o terceiro melhor estudante do mundo”, relatou.

A conquista não foi fácil, segundo a professora. Além das aulas normais, Lucas passou por aulas de reforço, aulas de inglês e conquistou uma das vagas no Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), onde se preparou para olimpíadas de matemática.

Outros nove estudantes amazonenses também participaram do evento, que é realizado a cada dois anos. Esse foi o primeiro ano que o Brasil participa do evento devido seu ótimo desempenho na ‘Olimpíadas Matemática sem Fronteiras’, um evento francês. Participaram da competição alunos de Bangladesh, Filipinas, Índia, Irã, Indonésia, Nigéria, Nepal, EUA, Vietnã, entre outros.

