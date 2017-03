Amazonense faz parte do núcleo de grandes críticos do cinema no Brasil

A jornalista amazonense Susy Freitas, 31, passa a integrar a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). Ela agora faz parte do núcleo de grandes críticos da sétima arte no Brasil, como Rubens Ewald Filho, Pablo Vilaça e Jean Claude-Bernardet.

EM TEMPO – Como você analisa o cinema produzido no Amazonas atualmente?

SUSY FREITAS – Hoje se percebe que as produções estão, aos poucos, tendo mais sucesso ao enfrentar as dificuldades técnicas. Penso que o desafio de hoje é acertar os ponteiros na construção narrativa mesmo e, para os que se interessam por essa vertente, encontrar uma identidade local própria, como vemos no cinema pernambucano, por exemplo. De imediato, é importante perceber que, mesmo em meio a uma crise econômica, os realizadores tentam como podem não interromper a produção local, gerando a tal descontinuidade do nosso cinema.

EM TEMPO – Como mulher, qual a importância dessa sua representatividade para a crítica de cinema? Já que essa questão da mulher no cinema é uma problemática que não vem de hoje, seja nos salários, na direção dos filmes, roteiristas, as atrizes, etc.

SF – Mulheres sempre foram personagens presentes na história do cinema. Alice Guy-Blache já produzia um cinema narrativo nos anos 1910. Nos anos 1920, o número de mulheres trabalhando como diretoras, roteiristas, montadoras e outras funções técnicas era grande. Na crítica, Lotte H. Eisner já escrevia sobre cinema na Alemanha dos anos 1920, 1930. Só quando o cinema tomou ares de indústria é que esse cenário mudou. Então essa discussão sobre representatividade nada mais é que uma tentativa de volta necessária da mulher para espaços que ela já ocupou em outros tempos. Já a crítica sempre foi muito masculina, branca e cis, o que potencializa que a discussão sobre tipos mais variados de filmes não ocorra. Colocar a mulher, o negro ou outra minoria para discutir e produzir cinema é uma forma de garantir atenção a produções mais plurais.

EM TEMPO – Recentemente estão sendo exibidos nos cinemas muitos filmes do gênero comédia e que arrebentam nas bilheterias. Por que você acha que esse fenômeno acontece mais com comédia do que em drama? Será que ainda temos fôlego para fazer bons dramas?

SF – Essa é uma questão puramente comercial. Determinadas comédias fazem sucesso porque são de fácil consumo, têm uma máquina publicitária enorme por trás delas e garantia de ampla distribuição nos cinemas. Mas basta ver filmes nacionais de quaisquer gêneros para perceber que há fôlego sim. “Aquarius”, “Mãe só há uma” e “O silêncio do céu” são exemplos disso.

EM TEMPO – Na Abraccine você deverá participar e trocar ideias em congressos, palestras com grandes críticos. Como você encara esse desafio?

SF – Por hora, é um contato mais virtual, por conta da distância. Mas tendo muitos membros de grande experiência, minha intenção é, num primeiro momento, de aprendizado nessas trocas, e posteriormente, propor atividades de formação alinhadas à proposta da associação e minhas.

EM TEMPO – Qual é o seu filme favorito?

SF – Tenho vários, mas gosto muito de “Noite americana”, do François Truffaut, que é um filme que conta a história de como fazer um filme.

EM TEMPO – Qual é o melhor diretor para você?

SF – Não coloco como o melhor, mas meu favorito é o François Truffaut. Os filmes dele geram uma familiaridade muito grande pra mim como espectadora, fora que em vários há referências cinéfilas legais.

EM TEMPO – Qual produção nacional é a sua favorita?

SF – “Cinema, aspirinas e urubus” é um deles, por se passar no Nordeste na mesma época que meu avô veio para Manaus. Há causos que me lembram as histórias da minha família.

EM TEMPO – Qual filme você não engole e que daria o Prêmio Framboesa?

SF – “Crô” foi um dos piores que já vi.

EM TEMPO – Como crítica de cinema você deve ter assistido a milhares de filmes, então, atualmente quem merece o Oscar de melhor atriz e ator para você, tanto nacional quanto internacional?

SF – Até hoje estou esperando o Oscar da Fernanda Montenegro por “Central do Brasil”, mas dos recentes, penso que a Isabelle Ruppert, em “Elle”, e o Ralph Fiennes como coadjuvante em “A bigger splash”. Nacionais, é impossível não pensar na Sônia Braga, em “Aquarius”.

EM TEMPO – O que é cinema para você?

SF – Uma forma de ter experiências diversas e ampliar a visão de mundo de maneira apaixonante!

