Amazonense faz história no futsal europeu

O ala-pivô Celino Alves ajudou seu clube, o Luxol St. Andrews, de Malta, a garantir um lugar na fase principal da Uefa Futsal Cup – fotos: Joe Borg

O ala-pivô amazonense, Celino Alves, fez história no último fim de semana no futsal europeu. Com a camisa do Luxol St. Andrews, o jogador ajudou a classificar, pela primeira vez na história, uma equipe de Malta – arquipélago situado no Mar Mediterrâneo – para a fase principal da Uefa Futsal Cup, competição da modalidade equivalente a Champions League do futebol de campo.

A equipe de Celino disputou a fase preliminar da principal competição de futsal da Europa no grupo C, ao lado de Linz, da Áustria, Shkupi, da Macedônia, e Maccabi Tel Aviv, de Israel. Todos os jogos da chave foram disputados na cidade austríaca homônima ao clube que representou o país neste grupo. O Luxol venceu todos dos adversários e, segundo o amazonense, passou a ser o assunto mais comentado nos últimos dias na ilha mediterrânea.

Leia também: Ciclistas amazonenses superam adversidades e destacam-se em competições internacionais

“Foram três vitórias em três jogos, um feito inédito no futsal de Malta, porque nunca uma equipe do país tinha passado dessa fase e nunca tinha feito seis pontos. O máximo que conseguiam era quatro pontos. E a nossa equipe conseguiu três vitórias, passamos de fase e estamos entre as 32 melhores equipes da Europa”, disse Celino, autor de três gols e duas assistências durante a campanha do time na fase preliminar.

Atual campeão maltês, o ala-pivô, pela primeira vez na sua carreira – que neste ano completou dez anos de Europa – vai disputar a fase principal da Uefa Futsal Cup. Há dois anos, quando também levantou o caneco nacional com a camisa do Luxol, ele acabou ficando fora da etapa preliminar, disputado naquela ocasião em Andorra, por conta de uma lesão e viu sua equipe ser eliminada precocemente.

“Dois dias antes da gente viajar, me machuquei e acabei não disputando. Fui, viajei com a equipe, mas não disputei por conta de uma lesão na coxa. Mas neste ano, graças a Deus, eu pude fazer uma boa preparação física em Manaus, na Arena RM, antes de vir para cá. Fiz uma ótima pré-temporada com a equipe e dessa vez eu pude participar dentro de quadra e ajudar a equipe a conseguir essa classificação histórica”, comemorou o camisa 3.

Na fase de grupos, atleta amazonense fez três gols e deu duas assistências

Pedreira

O sorteio da próxima fase da Uefa Futsal Cup não foi tão bom para a equipe de Celino. O Luxou caiu no grupo 8, ao lado do Araz Naxçivan, do Azerbaijão, do Deva, da Romênia, e do Mostar, da Bósnia Herzegovina. De acordo com o amazonense, os favoritos da chave – que será disputada na Romênia, em outubro – são os azerbaijanos, que contam com dez jogadores brasileiros que são a base da seleção nacional.

“Para mim é como se fosse um prêmio. É o meu 10º ano na Europa. Joguei sete temporadas seguidas na Espanha, realizando um sonho. Agora em Malta conseguimos esse feito”, finalizou.

André Tobias

EM TEMPO

Leia mais:

Atletas amazonenses representam o Brasil em Campeonato Sul-Americano de Luta Olímpica na Colômbia

Paratletas amazonenses participam do Circuito Caixa de Natação e Atletismo, em SP

Atletas amazonenses embarcam para disputa em São Paulo