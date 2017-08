Amazonense fã de Bolsonaro xinga e ameaça deputada Maria do Rosário; ouça áudio

O militar da reserva disse, ao EM TEMPO, que um dos filhos de Bolsonaro participa do grupo onde o áudio foi divulgado

A deputada federal Maria do Rosário (PT) denunciou pelo seu Twitter uma série de agressões cometidas por um amazonense, “fã” do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC). Identificado apenas como Aldimar, ele teria conseguido o número de celular da parlamentar gaúcha e, após incluí-la no grupo “Bolsonaro 2018”, disparou uma série de xingamentos contra ela.

Ouça o áudio:

O fato ocorreu dias depois de o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) manter, por 4 a 0, a condenação de Jair Bolsonaro, por danos morais, no processo movido pela petista. O parlamentar carioca foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil a deputada.

Maria do Rosário se manifestou na sua conta no Twitter dizendo que mais uma vez “grupos de criminosos de apoio ao deputado hoje condenado descobrem na Câmara o meu número e usam Whats para agressões sem limites”. A parlamentar não revelou quais procedências irá tomar diante de fato.

Militar da reserva aposentado, Aldimar que diz não gostar “de comunistas e esquerdistas” e preferiu não relevar o seu sobrenome. Mas, contou ao EM TEMPO que criou o grupo em janeiro deste ano e que tudo não passou de uma brincadeira interna.

“O cara disse que ia colocar o número dela (Maria do Rosário) no grupo. Nós não achávamos que era de verdade e começamos a brincadeira”, explicou Aldimar, que disse ainda que um dos filhos de Bolsonaro também faz parte do grupo.

Após o episódio, com os prints das conversas do grupo que vazaram com os insultos contra a parlamentar, Aldimar foi procurado pelo site Viomundo, para quem confirmou a agressão verbal e ressaltou que gosta de ofender e xingar pessoas “comunistas e corruptas”.

Memória

Candidato virtual à Presidência da República em 2018, Jair Bolsonaro foi condenado pelo STJ por danos morais contra Maria do Rosário. O processo foi motivado após Bolsonaro expressar publicamente, em 2014, a possibilidade de estuprar a parlamentar petista.

Logo depois do pronunciamento feito no plenário da Câmara, o deputado concedeu entrevista a um jornal em que reafirmou que Maria do Rosário não merecia ser estuprada por ele, pois, além de muito ruim, era uma mulher “feia”.

