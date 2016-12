Amazonense ensina´soccer´para americanos

´American Dream´, que em português significa ´Sonho Americano´, é uma das expressões mais utilizadas por aquelas pessoas que desejam ganhar a vida no país mais poderoso do mundo: os Estados Unidos. Para que isso aconteça, no entanto, é preciso muito mais que imaginação, é necessária dedicação, perseverança e muito trabalho duro para alcançar a meta traçada.

Não são poucos os brasileiros que se aventuram na terra do ´Tio Sam´ em busca melhores oportunidades. O amazonense Ruy Castelo Branco chegou por lá em 2015 com um projeto audacioso: montar um centro de preparação de atletas voltado para o mercado norte-americano, uma espécie de escolinha de futebol que funcionaria como um programa de ´after school´.

“Como aqui as escolas são todas em tempo integral, já que as aulas acabam em torno de 15h30, 16h, e os pais trabalham até mais tarde, por volta das 18h, 19h, a gente pegaria essas crianças nas escolas, levaria para o projeto e esse projeto seria uma escolinha de futebol, onde eles iriam fazer os exercícios de casa e praticar uma modalidade esportiva”, conta Ruy.

Após passagem por Fluminense e Flamengo, a ideia era aproveitar o know-how adquirido nesses clubes para iniciar o projeto. O destino, porém, abriu outras portas para o amazonense. Acabou sendo convidado para atuar no Miami Dade, time profissional de ´soccer´, que é comandado por três treinadores de faculdades diferentes.

“Foi quando eu recebi as propostas das universidades e acabei aceitando uma daqui de Miami, que me ofereceu 100% de bolsa de estudo. Depois que eu entrei, começou a chover pessoas me procurando. Aproveitei que já tinha o objetivo de montar o centro de preparação de futebol e uni a essa procura de muitos jogadores para vir para cá interessados em bolsas também”, explica o atleta.

No final das contas, Ruy fundou a RF Soccer, uma agência de intercâmbio, que, em princípio, seria voltada apenas para atividades esportivas, mas, depois de vários pedidos de amigos, resolveu englobar outras áreas, como a profissional e estudantil. Ao lado de Flávio Espinheira, seu sócio e primo, que mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos, ele deu início ao sonho.

Leia mais na edição impressa deste domingo do jornal Amazonas EM TEMPO.

André Tobias

Jornal EM TEMPO