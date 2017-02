Amazonense encara pela segunda vez o ‘paredão’ do BBB

A ex-miss Amazonas Vívian Amorim recebeu três votos na casa do BBB17 e disputa a permanência na casa nesta terá-feira (20).

O paredão foi formado na noite de ontem (19).

Ieda, o anjo da semana, imunizou Elis e o líder Pedro indicou o affayr da amazonense, Manoel.

A votação no confessionário rendeu à Emilly a maioria dos votos da casa. A gaúcha recebeu seis indicações dos confinados.

Mas, desde o anúncio da prova do líder, o público já sabia que os dois mais votados estariam emparedados juntos com a indicação do líder e, por isso, Vívian – que recebeu três votos – também está na berlinda.

A amazonense recebeu os votos de Emilly, Marcos e Ilmar.

Na Uol, a pesquisa aponta que quem deve deixar a casa nesta terça é Manoel.

