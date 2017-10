Amazonense economiza nos serviços e Estado registra 2ª maior queda do setor

O setor de serviços recuou -2,9% no Amazonas e registra a segunda queda consecutiva. Em julho deste ano, o Estado registrou queda de -1,4%, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o instituto, o setor de serviços que mais caiu foi o que é prestado às famílias. A baixa procura por serviços básicos como alimentação e beleza foram os responsáveis pela queda.

Segundo as informações divulgadas pela unidade do IBGE no Amazonas, os faturamentos dos serviços não têm conseguido manter o faturamento constante. Ainda conforme o instituto, mesmo com a queda, o Estado tem tido melhoras a cada mês.

Leia também: Serviços puxam queda de 1% do setor em agosto

Em relação a agosto de 2016, na série sem ajuste sazonal, os serviços caíram -0,4%, quebrando a sequência positiva ocorrida em junho e julho. Os acumulados no ano -4,7% e em 12 meses -7,1% tiveram sensíveis melhoras em relação ao mês anterior.

A receita nominal em agosto baixou -3,4%, frente a julho. Na comparação com agosto de 2016, o crescimento foi de 2,5%. Os acumulados do ano foram de 0,8%, e em 12 meses -2,4%, sofrendo pequena alteração em relação ao apresentado no mês anterior.

No Brasil

O setor de serviços recuou 1% em agosto, se comparado ao mês de julho, que acumulou queda de 0,8% e alta de 1,3% em junho deste ano.

No país, os estados com as maiores quedas no setor de serviço são Alagoas com -5,9%, Paraíba -3,6% e Amazonas -2,9%. Entre as unidades da federação que mais cresceram estão Roraima 9,8%, Bahia 3,8% e Piauí 3,5%.

Raphael Tavares

EM TEMPO

Leia mais:

Consulado acompanha investigação sobre queda de avião que matou sueca; corpo já está em Manaus

Inscrições para 8º edição da Corrida Cidade de Manaus abrem nesta quarta

Ala de queimados em hospital de Manaus atendeu 500 vítimas em 2017