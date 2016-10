Amazonense é uma das favoritas em concurso que vai eleger as 100 melhores DJ’s do mundo

A amazonense e DJ May Seven, referência do gênero eletrônico na região norte, passa a iniciar uma nova trajetória em sua carreira artística. May foi escolhida pela revista DJanes Mag para concorrer no ranking das cem melhores DJ’s da cena eletrônica mundial. O concurso, que está em sua 3º edição, teve início no dia 19 de outubro deste ano e a final está prevista para o próximo dia 5 de novembro.

May vem despontando entre as estrelas da Dance Music como uma das favoritas. Quando o assunto é música, sua playlist inclui os hits mais badalados do Brasil e do mundo. Por um longo período ela participou de eventos de música eletrônica para ganhar conhecimento técnico, até conquistar seu espaço em meios a DJ’s renomados. Agora ela tem seu lugar garantido em clubs famosos e festivais de todo país.

Os ritmos que compõem os sets da artista vão desde o deep-house, passando pelo tech até o EDM (Eletronic Dance Music). Suas performances e a forma com a qual conduz os shows são um espetáculo à parte. A cada evento realizado sua legião de fãs vem crescendo gradativamente.

“Tudo começa com o público. Observo o que eles querem e eles conduzem isso, depois é só deixar a energia fluir durante a apresentação. Por isso toco o estilo que traz mais sintonia com o público”, completa May.

Quando o assunto é inspiração para compor seu Set a DJ não esconde sua admiração por Calvin Harris, David Guetta, Hardwell, Martin Garixx, Alok, Fatboy Slim, Tiesto entre outros. “Eles são excelentes profissionais, que desenvolvem trabalhos surpreendentes e são mestres em lançar sucessos no mundo musical”, afirmou May.

Alguns eventos como o Holi Music Festival em Rondônia, 7Beats Festival- O maior Festival de House Music da Região Norte e shows no Copacabana Choperia e 092 Lounge Bar, e parcerias com o Grupo G7 que atua no ramo de shows com bandas e artistas nacionais, deram a DJ destaque na cena musical.

“Eu quero aprender cada vez mais, para realizar um excelente trabalho como profissional. Amo o que eu faço, e quero fazer sempre o melhor para o meu público. Quero compartilhar energia positiva com quem curte o meu trabalho e levar o melhor da música eletrônica para os amantes deste ritmo”, frisou May Seven.

Durante todas as edições do concurso apenas uma brasileira entrou no Ranking das cem melhores. Para votar na DJ May Seven é só acessar o site e votar quantas vezes desejar.

Com informações da assessoria