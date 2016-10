Amazonense é preso com R$ 1 milhão em dinheiro escondido em fundo falso de carro

O amazonense Erick Pedrosa do Nascimento, 28, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de R$ 1 milhão em cédulas em um fundo falso de um veículo nesta terça-feira (11). Ele trafegava pela rodovia BR-343, em Parnaíba, no litoral do Piauí, quando foi abordado pelos policiais.

Segundo o agente da PRF, Italo Silva, o homem apresentou comportamento suspeito no momento de uma abordagem de rotina. Erick dirigia um carro, modelo Fiat Strada, placa OYM-1426.

Os policiais encontraram primeiramente R$ 3,4 mil na cabine do veículo e decidiram fazer uma vistoria mais minuciosa. No fundo da caminhonete, em um fundo falso, os servidores encontraram R$ 1 milhão, separado e embalado em quantias de R$ 40 e R$ 50 mil.

A polícia ainda não sabe qual seria a origem do dinheiro. O amazonense disse não saber qual seria a procedência da quantia apreendida. Ele informou em depoimento que foi abordado por um cidadão, ainda não identificado, em uma praia de Fortaleza, no Ceará, que ofereceu os R$ 3,4 mil para transportar o carro até a cidade Santa Inês, no Maranhão

Erick, que já tem passagens na polícia pelos crimes de homicídio e roubo, está detido na delegacia de Polícia Federal, em Parnaíba.

Portal EM TEMPO