Amazonense é ouro no Brasileiro Sub-21 de Judô

A Amazonense Maria Taba, de 17 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Judô da classe Sub-21, neste sábado, 27 de maio, em Lauro de Freitas (BA). A atleta integra a equipe Shiai Judô Team (Manaus), liderada pelo professor Diomedes Reis, e compete na categoria meio-leve (- 52 kg).

Considerada um dos fenômenos da nova geração do judô verde e amarelo, Maria Taba já tinha sido campeã nacional na classe Sub-18 e vice na Sub-21 no ano passado. De volta a um torneio nacional organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), a manauara fez quatro combates e venceu todos por ippon – o golpe perfeito da modalidade olímpica.

Na primeira luta, Taba venceu Vanessa Andrade (Sergipe). Na segunda, superou Adryelly Santos (Maranhão). Na terceira (semifinal), passou por Gabriela Clemente (Rio Grande do Sul). Na quarta (final), a judoca da Shiai Judô Team foi dominante sobre Jéssica Silva (São Paulo) e fechou sua participação no Brasileiro com um ippon que valeu a medalha de ouro inédita nessa classe.

“Esse foi meu primeiro ano de Sub-21 e fui campeã, então estou muito feliz com esse resultado. Agradeço a Prefeitura de Manaus, pela ajuda que recebo por meio do Programa Bolsa-Atleta Municipal, ao apoio do CTARA (Governo do Estado) e da Speciale – Centro Integrado de Fisioterapia. Agradeço muito ao meu sensei Diomedes Reis, por todos os ensinamentos e orientações, e também à minha família que está sempre me apoiando e acompanhando durante esse trajeto”, comentou Taba.

Responsável pelos treinamentos da judoca em Manaus, o sensei Diomedes Reis acredita que o excelente resultado no Campeonato Brasileiro é fundamental para a corrida por uma vaga na seleção que vai ao Mundial da Croácia, em outubro.

“É uma conquista muito importante já no seu primeiro ano na categoria, em que está brigando ponto a ponto no ranking nacional de base para conquistar uma vaga no Mundial Sub-21 que será realizada na Croácia. Agradecemos o apoio da Prefeitura de Manaus por meio do Programa Bolsa-Atleta, aos profissionais que a acompanham, como médico, fisioterapeutas e preparador físico”, concluiu o treinador.

De acordo com a CBJ, os dois bronzes da categoria ficaram com as atletas Jéssica Lima (Rio Grande do Sul) e Luiza Sousa (Distrito Federal).

Com informações da assessoria