Amazonense e medalhista paralímpico ganha brasileiro de tênis de mesa

O amazonense Guilherme Costa, 24, conquistou a medalha de ouro ao vencer, neste sábado (22), a Copa Brasil Centro-Norte-Nordeste I, em Brasília, Distrito Federal. O paratleta foi campeão brasileiro pela classe 2, uma das categorias dedicadas aos paratletas, ao vencer por 3 a 1, Iranildo Espíndola, seu parceiro de seleção brasileira e da histórica medalha de bronze conquistada nas Paralimpíadas Rio 2016.

Guilherme recebe apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), onde é beneficiário do programa “Bolsa Atleta Municipal”.

“Fico muito feliz por enfrentar o Iranildo, até pela história que temos juntos. Treinamos juntos há muito tempo, eu conheço o jogo dele, ele conhece o meu e quem tiver mais atento leva. E eu, ultimamente, tenho tido mais vitória que ele (risos)”, ressaltou Guilherme que está prestes a se mudar para São Paulo com a seleção brasileira de tênis de mesa.

Para manter o alto rendimento, Guilherme afirma que está focado nas competições internacionais. “Agora em junho viajo com a seleção brasileira para competir na Espanha e Alemanha. Além do Pan-Americano no fim do ano. Agradeço o apoio da Prefeitura de Manaus com o apoio do ‘Bolsa Atleta’ que me ajuda bastante na compra de materiais e nas minhas preparações para as competições”, declarou.

O secretário da Semjel, Mário Barros, reconheceu o desempenho de Guilherme Costa em sua modalidade. “Ele conseguiu o que todo atleta sonha, uma medalha nos Jogos Paralímpicos. É um grande atleta e está sempre elevando o nome de Manaus em competições nacionais e internacionais”, finalizou.

