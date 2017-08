Amazonense é destaque do MMA na China e nos EUA e dá aulas ao exército do Qatar

Eliton Sarmento saiu de uma infância pobre ao estrelato nas competições mundiais – Arquivo Pessoal

Já imaginou se é possível um menino pobre da periferia de Manaus se tornar um campeão de MMA na China e nos Estados Unidos? Sim, é possível! O conquistador dessa faceta é o amazonense Eliton Gomes Sarmento, o “Takedown”, de 34 anos.

Morador do bairro Cidade Nova I e office boy do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Eliton vivia a vida sem muitas perspectivas na capital baré. Em 2007, ele decidiu deixar a sua cidade natal em busca de melhorias de vida. O lutador foi para Brasília, onde conheceu o MMA. O amor pela luta foi instantâneo.

Eliton relatou que no Brasil ele começou a se destacar e a sua desenvoltura e golpes precisos o guiaram aos Estados Unidos. Quem o levou para a terra do Tio Sam foi a atual esposa, Meredith Adalle, que é americana e dava aulas de inglês no Brasil.

“O esporte foi muito importante na minha vida, eu aprendi muitas coisas boas depois que me tornei atleta. Minha experiência nos USA foi muito boa e eu comecei a trabalhar e estudar o inglês. Faço MMA e o jiu-jítsu”, relatou ao Atleta Local.

Questionado sobre os principais desafios da profissão, “Takedown” disse que teve bastante sorte, além de força de vontade de vencer fora da sua terra natal.

“Eu tinha minha esposa que me ajudou em tudo. Ela foi um anjo pra mim. Não foi fácil e não continua sendo, mas quero mostrar para os novos atletas do nosso Amazonas que é possível sim vencer na luta da vida. É possível ser um campeão, é possível conquistar o mundo”.

Hoje, ele dá aulas em uma academia no Qatar e para integrantes do exército do país árabe – Arquivo Pessoal

De uma infância pobre ao estrelato nas competições mundiais, Eliton Sarmento, como é nomeado nas lutas, já enfrentou grandes atletas e conquistou diversos campeonatos, entre eles, o KFC championship, na China.

“A minha força de vontade de vencer na vida foi muito grande. Eu nunca desisti, sempre pensei positivo e tive fé em Deus que tudo iria dar certo. Deus mim ajudou muito com tudo e quero mostrar que é possível qualquer um vencer também (sic)”, enfatizou.

Eliton Sarmento é campeão absoluto No-gi, que ocorreu na Flórida, na categoria 88kg. Foi campeão do Naga absoluto na categoria 77kg nos Estados Unidos. Campeão da Copa América kimono e No-Gi com categoria 88kg e campeão do CKF de MMA com 75kg na China. Hoje ele dá aulas de MMA e de jiu-jitsu para o exército do Qatar.

Eliton sonha em ajudar os jovens atletas e as crianças que precisam de ajuda para entrar no esporte. Quem sabe voltar a Manaus para ensinar tudo o que aprendeu e compartilhar suas experiências com os nossos atletas locais.

