O amazonense amazonense Bruno de Paula, 38, conquistou o campeonato do Circuito Banco do Brasil Challenger 2017 de Vôlei de Praia neste domingo, 14, em Maringá (PR). Ao lado de Fernandão (ES), Bruno passou pela primeira de quatro etapas da competição. A dupla campeã geral receberá apoio do Governo Federal. O atleta também recebe apoio da Bolsa Atleta Municipal, da Prefeitura de Manaus.

Após perder a primeira partida e disputar a repescagem, Bruno de Paula e Fernandão foram campeões contra Alison Francioni (SC) e Arthur Lance (PR) por 2 sets a 1. “O torneio foi difícil, perdemos o primeiro jogo, fomos para a repescagem, não podíamos perder mais nenhuma partida. Fizemos mais jogos que nosso adversário na final e conseguimos nos sobressair”, contou o amazonense.

Depois de bater duas vezes na trave em anos anteriores, Bruno conseguiu trazer para o Amazonas mais um título nacional. “Depois de ficar duas vezes no quase é muito bom conquistar esse título. Estamos no caminho certo. O Bolsa Atleta proporciona o treinamento no alto rendimento, dando condições tanto para estrutura quanto nas viagens”, declarou Bruno.

Carreira

O amazonense iniciou sua carreira no Vôlei em Manaus nos anos de 96 a 2000 jogando pela antiga Tritões, pelo Rio Negro, CIEC, ETFAM e Cirmam, em 2001 trocou as quadras pela areia onde têm diferentes títulos.

Entre seus feitos estão, o vice-campeonato da etapa do Guarujá do Circuito Banco do Brasil 2013/2014, campeão da etapa de Teresina do Amazonense é campeão brasileiro em etapa de Circuito de Vôlei de Praia 2013, campeão da etapa da Bolívia do Circuito Sul-Americano 2014,Amazonense é campeão brasileiro em etapa de Circuito de Vôlei de Praia campeão da etapa do Chile do Circuito Sul-Americano 2014/2015, campeão das etapas da Colômbia, Paraguai e Argentina (Finals) do Circuito Sul-Americano 2015/2016 e agora campeão da etapa Maringá (PR) Circuito Banco do Brasil Amazonense é campeão brasileiro em etapa de Circuito de Vôlei de Praia