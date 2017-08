Amazonense é campeão brasileiro de poker

Ângelo comemorando o título brasileiro – Luis Bertazini/BSOP

O amazonense Ângelo Soares Neto fez história no poker brasileiro. Ele conquistou, na noite da última terça-feira (1º), em São Paulo, a 99ª etapa do Brazilian Series of Poker. O torneio é válido como o Campeonato Brasileiro da modalidade e é a maior série de competições do esporte da mente da América Latina.

A vitória de Ângelo foi a primeira de um amazonense em um evento principal do BSOP. Com a conquista, ele garantiu, além de uma robusta premiação em dinheiro, uma vaga no Torneio dos Campeões, que vai reunir os 99 vencedores dos eventos principais de todas as edições do BSOP – iniciado

em 2006.

O título veio depois que ele superou nada menos que 1.541 jogadores, em quatro dias de disputa realizados no WTC Sheraton, em São Paulo. No dia semifinal, Ângelo passou por apuros, perdendo mãos em que era favorito. Mas, com a cabeça no lugar, ele conseguiu reverter o cenário negativo, chegar ao dia final e conquistar o título. Ao ganhar a última mão, ele não segurou as lágrimas, em momento que fica marcado na história do BSOP.

“A emoção foi inigualável. Um dia antes, tive que ter resiliência e manter o foco para acreditar que ainda podia dar certo. E deu. Foi impressionante”, afirmou ele, que ainda dedicou a vitória aos jogadores de poker do Amazonas. “Para a gente, nunca foi surpresa que o poker do Amazonas é de primeira linha”, disse Ângelo ao site “Superpoker”, que transmitiu os dois dias finais da competição ao vivo pela internet.

Funcionário público de carreira, ex-integrante do Grupo Frenesi, que marcou a noite manauense com o pagode no início dos anos 2000, e figura conhecida do poker amazonense desde os primeiros passos do esporte no Estado, Ângelo encarou a conquista como um divisor de águas. “Ganhar um BSOP faz com que eu seja sempre lembrado por isso, muda minha carreira. E financeiramente, me permite ter um plano de carreira, de poder buscar voos ainda maiores”, afirmou o mais novo campeão brasileiro do esporte da mente.

Com a confiança em dia, o amazonense agora vai participar de seu primeiro torneio mundial. Ele já confirmou presença na disputa do World Poker Tour, uma das séries mais prestigiadas do mundo, que chega ao Brasil pela primeira vez no dia 23 de agosto. De lá, ele segue para a 100ª etapa do BSOP, na qual vai defender o título e buscar levantar, novamente, o nome do poker amazonense.

