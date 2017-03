Amazonense é campeã Pan-Americana de Jiu-Jítsu nos EUA

Com uma chave de braço, a lutadora Rita de Cássia Reis, 21, foi campeã do Pan-Americano de Jiu-Jítsu, realizado na quinta-feira (16), na cidade de Irvine, na Califórnia, EUA. Rita de Cássia recebe apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Bolsa Atleta Municipal.

Na final, a amazonense finalizou a representante da casa com uma chave de braço e se sagrou campeã Pan-Americano de Jiu-Jítsu pela categoria Galo (até 48,5kg), Faixa Roxa. Após a conquista, Rita aproveitou para agradecer o apoio recebido.

“Eu só tenho a agradecer a prefeitura, que por meio do Bolsa Atleta me ajuda muito na minha preparação para as competições. Além de me ajudar nas viagens para outros estados, como agora para os EUA”, afirmou Rita que no último sábado, 11, garantiu a medalha de bronze pelo Campeonato Brasileiro de Wrestling, realizado no Rio de Janeiro (RJ).

Judoca, lutadora de jiu-jítsu e wrestling, Rita de Cássia é um dos principais nomes do Norte do Brasil quando o assunto é esporte de luta. Para ela, o sucesso nas três modalidades é fruto de dedicação e trabalho. “Para alcançar meus objetivos eu treino muito. Nos treinos eu tento chegar ao meu limite, sempre buscando melhorar cada vez mais”, ressaltou a campeã.

O foco da amazonense agora é conquistar a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Abu Dhabi, que será realizado em abril nos Emirados Árabes. “A minha próxima competição é o mundial de Jiu-Jítsu em Abu Dhabi, uma das mais importantes da modalidade. Outra competição que quero participar é do Sul-Americano de Wrestling. Já estou me preparando para conseguir a minha vaga”, disse.

Para o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Mário Barros, Rita de Cássia é uma das principais atletas do Amazonas. “Estamos muito contentes com o desempenho da Rita de Cássia. É difícil ela competir, seja em qual for a modalidade e não conquistar uma medalha para Manaus. A prefeitura à apoia e trabalha junto para que ela alcance voos ainda mais altos”, finalizou.

Com informações da assessoria