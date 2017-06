Amazonense é bronze no Pan-Americano Junior de Luta Olímpica no Peru

Daniel foi o lutador amazonense melhor classificado no Pan Americano – Divulgação

O amazonense Daniel Nascimento, de 18 anos, conquistou bronze no Pan-Americano Junior, realizado em Lima, no Peru. Ele foi nosso melhor atleta enviado a competição, encerrada no domingo passado (11).

Além de Daniel, foram para o Peru os atletas amazonenses Diane Martins, 19 (categoria 44 kg); Thalia Lopes, 19 (categoria 51 kg) ; Andria Pimentel, 20 (categoria 60 kg); David Moreira,19 (categoria 66 kg) e Walter Junior, 18 (categoria até 84 kg), além do técnico Dagoberto Arbolaez.

“Todos nós sabemos o quanto é difícil trazer uma conquista dessa, sendo o único do Estilo Livre a medalhar. Essa foi uma competição de nível muito alto, e mostrar a nossa bandeira lá em cima do pódio é algo muito gratificante”, comemorou Daniel, que lutou na categoria 55 kg.

Equipe amazonense que integrou a Seleção Brasileira que viajou para o Peru – Mauro Neto/Sejel

No combate pelo terceiro lugar, o brasileiro não deu chances ao colombiano Kevin Betancurt e fez 10 a 0, vencendo com superioridade técnica. Com a medalha do amazonense, a seleção brasileira atingiu oito medalhas (quatro no estilo greco-romano, três do wrestling feminino e uma no estilo livre) e repetiu o número de conquistas da campanha 2016, em Barinas, Venezuela.

Os atletas amazonenses têm apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Com informações da assessoria.

