Amazonense é bicampeão Sul-Americano de tênis de mesa

O mesatenista Siddharta Almeida, 17, conquistou o bicampeonato Sul-Americano de Tênis de Mesa por equipes, em Assunção, no Paraguai neste domingo (19). Agora, o jovem busca o título pelo individual.

Com a relevância de ser o principal jogador da seleção juvenil de Tênis de Mesa, Siddharta venceu fortes adversários que atuam na liga europeia e liderou a equipe que conquistou, o bicampeonato Sul-Americano, contra a seleção do Chile por 3 sets a 0 na final.

“Enfrentamos um Chile muito forte, com atletas que treinam atualmente na Europa. Ganhamos por 3×1. Tive que vencer dois jogos, pois meu colega de seleção perdeu, me dando a responsabilidade de voltar à mesa e decidir”, afirmou o mesatenista, que nesta segunda inicia a luta pelo título individual.

O amazonense aproveitou para agradecer o apoio recebido pela prefeitura de Manaus, por meio do programa Bolsa Atleta Municipal. “É uma sensação de dever cumprido. Todo o esforço valeu e acima de tudo saber que temos o apoio de nossa cidade, que nos proporciona essa oportunidade de mostrar a força esportiva de Manaus”, falou.

Siddharta ressaltou ainda que é um dos poucos atletas com descendência asiática no Tênis de Mesa brasileiro. “Eu me sinto honrado com essa conquista. Se você observar, 80% das seleções brasileiras do Tênis de Mesa são compostas por nipo-brasileiros e paulistas. Nós quebramos a regra e mostramos que o Amazonas é forte no esporte”, enfatizou.

Para o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Mário Barros, Siddharta é um dos mais promissores atletas do Amazonas. “Há pelo menos três anos Siddharta vem tendo destaque em competições internacionais. Esperamos que ele continue com esse acompanhamento tanto familiar, quanto da seleção brasileira e torcemos para que ele mantenha os resultados para a nossa cidade”, finalizou.

Com informações da assessoria