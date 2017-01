Amazonense é alvo de críticas nas redes sociais por alianças no BBB17

Vívian Amorim, representante de Manaus no Big Brother Brasil 17 (BBB17), tem sido alvo constante de comentários ruins nas redes sociais pela aliança que formou nas primeiras 24 horas do jogo. Na noite desta quarta (25), a ex-miss Amazonas, ficou com Manoel, um dos gêmeos que disputa a permanência na casa.

Dividindo a liderança com a sister Mayara, a manauara, embora não tenha expressado quaisquer comentários depreciativos sobre os demais candidatos, tem tido uma repercussão negativa fora da casa por causa da ‘panelinha’ que participa.

A explicação dos telespectadores é de que o trio, formado pelas líderes e Antônio (affair de Mayara e irmão de Manoel), tem comportamento preconceituoso ao falarem da bailarina baiana Gabriela Flor. Há, inclusive, quem já compare o teor das conversas entre os três com as fofocas de Renan, Juliana e Adélia no BBB16.

EM TEMPO