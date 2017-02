Amazonense de wrestling vai dar vaga para Campeonato Brasileiro

Anata da luta olímpica local tem encontro marcado na Vila Olímpica de Manaus no próximo sábado (18). A partir das 10h, será realizado o Campeonato Amazonense de Wrestling Sênior 2017, que promete um show de técnica no tapete, já que servirá como seletiva para formação da equipe que representará o Estado no Campeonato Brasileiro da modalidade, de 10 a 11 de março, no ginásio do Cefan, Rio de Janeiro.

A categoria Sênior é a que reúne os atletas adultos, ou seja, a elite do wrestling. Segundo o presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Olímpica (Falle), Waldeci Silva, são esperados, aproximadamente, 80 atletas para competir em oito categorias de peso do masculino (57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg e 125 kg) e cinco pelo lado do feminino (48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg e 69 kg).

As inscrições custam R$ 80 e podem ser feitas até as 18h da próxima sexta-feira (17). A pesagem acontece também na sexta-feira, das 18h às 19h30, no CT de wrestling da Vila Olímpica de Manaus. A tolerância é de 2 quilos.

A modalidade

A luta olímpica atualmente é dividida em três estilos: greco-romano, livre masculino e luta feminina. Os três estão presentes no cronograma olímpico, com seis categorias de peso cada. Cada estilo possui ainda duas categorias não olímpicas.

O objetivo é comum aos três estilos: imobilizar o oponente com as costas para o solo, o chamado encostamento. Essa ação encerra imediatamente a luta. Outras palavras como touché e pin também são utilizadas para denominar o golpe perfeito da modalidade. Caso nenhum dos dois atletas consiga executar o golpe que encerra a luta, a decisão será feita de acordo com a pontuação acumulada ao longo dos dois rounds de três minutos.

Estilo masculino

No estilo livre masculino é permitido o uso das pernas para os atletas se defenderem e atacarem. Se um dos atletas conseguir abrir vantagem de 10 pontos, ele será declarado vencedor por superioridade técnica.

As categorias olímpicas são 57, 65, 74, 86, 97 e 125 quilos. As categorias não olímpicas são 61 quilos e 70 quilos.

Luta feminina

A luta feminina é equivalente ao estilo livre masculino. Logo, o uso das pernas para defender e atacar também é permitido. É a única categoria disputada pelas mulheres e entrou no cronograma olímpico na edição de 2004, em Atenas, na Grécia. As categorias olímpicas são 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg e 75 kg. As categorias não olímpicas são 55 kg e 60 kg.

EM TEMPO