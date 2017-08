Amazonense de Mountain Bike recebe 120 atletas neste domingo na Ufam

Com subidas e descidas alucinantes, os ciclistas vão disputar as primeiras colocações no meio da selva – Fotos: Divulgação

Com 10 km de trilhas, a 4ª Etapa do Campeonato Amazonense de Mountain Bike promete ser um dos grandes eventos esportivos deste fim de semana. Neste domingo (3), a partir das 7h, mais de 120 atletas percorrerem os três circuitos diferentes no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no Japiim, Zona Sul.

O evento é uma realização da Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam) e as inscrições terminam nesta quinta-feira (31). O valor do 3º lote é R$ 80 e os atletas estarão divididos em três categorias: Elite Masculino e Feminino, Masters A, B e C e para os novatos a categoria turismo.

Os circuitos possuem desde trilhas mais leves até as mais radicais. A prova é caracterizada pelo XCO – Cross Country olímpico, que consiste em 80% por “single tracks”. Com subidas e descidas alucinantes, os ciclistas vão disputar as primeiras colocações no meio da selva. O clima quente e úmido da floresta dá um toque final na briga para entrar no ranking de 2017 da Feciclam, na modalidade Mountain Bike.

No local será realizada a premiação dos atletas campeões da etapa, além de sorteio de brindes e amostra das bikes produzidas pelos patrocinadores do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Projeto social

Além da competição, que vai reunir somente os melhores dos melhores na modalidade, os competidores estarão implantando um projeto de escolinha de Mountain Bike para crianças e demais pessoas que querem andar de bike numa trilha. Essa será uma excelente oportunidade para quem buscar qualidade de vida e melhorias na saúde.

