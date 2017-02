Amazonense cria aplicativo que estimula alfabetização de pessoas

O amazonense e finalista do curso de sistema de informação, André Marsílio Carvalho e Pinho, 31, representa o Amazonas no programa Campus Mobile – que busca estimular projetos inovadores e de perfil empreendedor na área de desenvolvimento de tecnologia e aplicativos. O rapaz embarcou na tarde deste domingo (5) para a capital São Paulo (SP), onde participa nesta segunda-feira (6) da fase presencial do concurso que segue até a sexta-feira (10).

André é autor do projeto “O celular e a alfabetização com interação tecnológica” e concorre na categoria educação. O projeto, na verdade, é um aplicativo (APP) que está sendo finalizado na plataforma Android para auxiliar na aprendizagem de pessoas analfabetas e semianalfabetas. Dos 597 projetos inscritos este ano no programa, apenas 52 foram selecionados. Deles, apenas um do Amazonas.

“O nosso público de trabalho será com foco em pessoas que tem uma certa dificuldade com a leitura e na identificação de sons com imagens. A princípio, vou usar a Metodologia de Paulo Freire que usava a concepção de mundo para alfabetizar as pessoas. A minha ideia é trabalhar com jovens e adultos”, destacou Pinho.

Ainda de acordo com o estudante, a ferramenta não deve substituir o professor em sala de aula. E sim, auxiliar nos assuntos em que o profissional de educação lecionar durante as aulas e possibilitar que o aluno aprendiz possa estudar e estimular a aprendizagem em qualquer lugar.

“O APP vai funcionar com voz e texto, podendo identificar o que estiver ao meu redor como, por exemplo, se eu estiver passando por uma calçada esburacada e consultar o aplicativo, ele vai informar a palavra correta já com o pronunciamento da fala e, assim, mesmo sabendo que estou em uma calçada, vou ter noção de como falar e escrever a palavra. Vamos ter um leque de ferramentas dentro do APP com sílabas, consoantes e diversos sons mostrando o conjunto de regras gramaticais”, revelou André.

O estudante disse que já se considera um vencedor só pelo fato de ser o único projeto do Amazonas a ser aprovado no concurso deste ano, mas que muito ainda tem que ser feito. “Após essa fase presencial que segue até o dia 10, a organização do evento deve escolher até três projetos que receberão R$ 6 mil reais cada. Desses, depois a organização seleciona apenas um para ser o campeão. A premiação final é uma viagem com tudo pago para o Vale do Silício, na Califórnia (EUA) – que é uma região de grandes empresas que trabalham com a tecnologia da informação gerando produtos inovadores”, salientou o amazonense.

PLataforma

O finalista revela que, por enquanto, na primeira versão o projeto está previsto para rodar apenas em celulares que operam no sistema Android, mas que já na segunda versão o APP deve rodar em celulares com sistema iOS e Windows Phone.

“De início o APP será disponibilizado gratuitamente. Mas conforme o andamento do processo ele poderá ser disponibilizado em duas versões: uma para qualquer pessoa ter acesso e outra mais robusta, já para interesse de instituições de ensino que queiram utilizar o método para estimular a aprendizagem dos alunos”, informou André.

Concurso

O programa Campus Mobile é uma iniciativa do Instituto NET Claro Embratel, em parceria com a Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), e com apoio do Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LSI-USP).

Em todas as etapas do Campus Mobile os participantes têm a oportunidade de estar em contato com renomados profissionais que irão orientar o desenvolvimento e viabilização de ideias de aplicativos e serviços.

“Meu objetivo neste concurso é tentar a melhor forma de poder tornar meu projeto presencial. Oferecer isso para as pessoas e fazer com que elas possam ser beneficiadas. A ideia do evento é justamente incentivar jovens empreendedores e divulgar o trabalho deles”, ressaltou André.

Isac Sharlon

EM TEMPO