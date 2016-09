Amazonense conquista medalhas de prata e bronze em campeonato de Hipismo

A amazonense Yasmim Almendros, 19, conquistou medalha de prata e bronze no Campeonato de Hipismo Sul-Americano da Juventude – FEI Southamerican Championship, disputado no último fim de semana na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo. Beneficiária do Bolsa Atleta Municipal, ela afirma que este foi um dos melhores campeonatos que participou.

Yasmim conquistou a medalha de prata na categoria Young Riders, em disputa por equipes. Já a medalha de bronze foi alcançada pela amazona no individual, no qual vinha apresentando bom desempenho no decorrer da prova, mas falhou ao final.

Feliz com os resultados, Yasmim afirmou que esse foi um dos melhores campeonatos que já participou ao lado de seu cavalo Piaf, de 13 anos, e ao lado da atleta há quatro. “Fiz uma falta que me tirou o ouro, mas tudo bem! Nunca fizemos três zeros de nota em um campeonato. Foi a primeira vez e estou feliz”, destacou a amazona.

Atleta experiente, a amazona já conquistou o ouro três vezes por equipes no Sul Americano: a primeira vez em 2014 e duas vezes no Young Riders 2015/2016.

Com informações da assessoria