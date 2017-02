Amazonense busca patrocínio após vitória no Shooto 69

Há nove dias da sua primeira vitória em um evento nacional, o amazonense Lucas Ananias, 22, ainda segue colhendo os frutos do triunfo sobre Leandro Gomes, na categoria galo (61 quilos) no Shooto Brasil 69, disputado no último dia 30, no Rio de Janeiro. Ainda na “Cidade Maravilhosa” em treinamento para aprimorar a parte técnica na academia Nova União – a mesma do conterrâneo José Aldo –, o lutador de MMA aguarda por propostas de patrocínio no desembarque na capital amazonense.

“Até agora recebi bastante mensagens dos amigos, parabenizando-me pela vitória, mas ainda não fechei nada em relação a patrocínios. O que mudou mesmo foi assédio, que está um pouco maior”, contou Ananias, que chega em Manaus na próxima sexta-feira (10), onde ficará por mais ou menos dois meses e depois retorna ao Rio para retomar os treinamentos na Nova União, com o mestre Dedé Pederneiras.

Com um cartel de seis vitória em sete lutas, quatro delas por nocaute, o amazonense ainda não tem nada programado para a sequência do ano, mas aguarda um desfecho positivo em relação a marcação de um combate também pelo Shooto no segundo semestre. Enquanto isso não acontece, ele seguirá trabalhando para estar preparado quando tiver a oportunidade de subir

no octógono novamente.

“Para mim, é muito gratificante treinar aqui na Nova União, porque a gente acaba participando das atividades ao lado dos ídolos, como o José Aaldo e o Renan Barão. Eles nos ajudam e nós também ajudamos eles. Em Manaus, nós temos um treino diferente, não é que não seja bom, mas aqui temos um professor qualificado para cada modalidade, essa é a grande diferença, aqui tem muita qualidade técnica por parte dos mestres”, avaliou o lutador.

Pupilo do mestre Marcio Pontes na Nova União em Manaus, Ananias mantém vivo o sonho de participar do Ultimate Fighting Champioship (UFC). Com apenas 22 anos e desde os 13 praticando a arte suave, o amazonense já passou por outros esportes, como natação e futebol, mas foi nos tatames que ele se encontrou. Faixa roxa de jiu-jitsu, ele se diz preparado para a luta em pé em eventos de maior porte do que o Shooto.

“Todo atleta sonha em chegar nos maiores eventos do mundo. Eu sempre tive isso comigo: ser um dos melhores. Treino com os melhores, me vejo como um dos melhores das academias onde treino, por isso acho um sonho possível chegar até ao UFC um dia. Creio que daqui a uns cinco anos eu possa chegar lá. Não vejo como um sonho tão distante como já foi um dia”, arrematou Ananias.

Lucas Ananias e Leandro Gomes fizeram o combate mais equilibrado do Shooto Brasil 69. Com muitas reviravoltas, o duelo foi ganho pelo amazonense em uma decisão dividida de forma muito apertada.

André Tobias

EM TEMPO