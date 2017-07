Amazonense André Morais é o novo presidente da Juventude Nacional do PSDB

André Moraes foi escolhido por unanimidade

Eleito por unanimidade, André Morais (PSDB-AM), é o novo presidente da Juventude Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Morais ocupava a 1ª Tesouraria da Juventude do PSDB. Ele assume o comando a partir da renúncia de Henrique Palermo Ribeiro do Vale (PSDB-PR). A preocupação com o desenvolvimento de políticas públicas para crianças e adolescentes para o fortalecimento da sociedade como um todo está entre as prioridades de Morais.

Nas redes sociais, Palermo Ribeiro do Vale renunciou à Presidência da Juventude do PSDB, mas destacou que se manterá na militância tucana: “Das fileiras eu vim e para as fileiras retornarei. Continuo acreditando firmemente nos ideais do nosso partido e no potencial dos nossos quadros de mudar o país”.

Segundo o ex-presidente, a escolha de André Morais foi por unanimidade. “Por unanimidade dentre os demais membros foi eleito o militante André Morais para conduzir os trabalhos daqui em diante, com o compromisso de buscar com o partido a realização de um processo eleitoral no mais curto espaço de tempo”, afirmou Palermo.

Em seguida, o ex-presidente da Juventude do PSDB fez uma análise sobre as circunstâncias que o levaram a deixar o comando do segmento. “Peço a todos que compreendam a decisão e continuem depositando a confiança na Executiva Nacional da Juventude do PSDB”, ressaltou.

EM TEMPO, com informações da assessoria

