Amazonastur inicia renovação de cadastro junto à rede hoteleira de Manaus

A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) iniciou, nesta segunda-feira (16), uma ação junto à rede hoteleira de Manaus para renovação do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). No final do mês de setembro, o Ministério do Turismo (Mtur) começou uma campanha nacional para a regularização do Cadastur.

Conforme os dados do Ministério do Turismo, pouco mais de 8 mil (dos 31 mil existentes) hotéis, pousadas e resorts do Brasil estão registrados no Cadastur, ou seja, apenas 26% dos meios de hospedagem estão regulares. Por lei, estes empreendimentos devem estar cadastrados no Mtur.

No Amazonas, este trabalho ficou a cargo da Gerência de Registro e Fiscalização (GRF) da Amazonastur que, a priori, visitará os empreendimentos a fim de orientar os empresários sobre os procedimentos necessários para atualizar os seus cadastros.

“Vamos iniciar este trabalho de forma educativa. Orientando os empresários para importância desse cadastro, que é obrigatório”, disse o presidente da Amazonastur, Orsine Junior.

De acordo com titular do Órgão Estadual de Turismo, esta primeira ação não visa punir nenhum empresário. “Estamos em novo momento no qual, orientados pelo governador Amazonino Mendes, queremos alavancar a atividade turística em nosso Estado, portanto, se faz necessário que todos os atores deste cenário possam contribuir”, informou Orsine.

Gratuito

O cadastro é gratuito e desde 2008 e obrigatório para Acampamentos Turísticos, Agências de Turismo, Guias Turísticos, Meios de Hospedagem, Organizadores de Eventos, Parques Temáticos e Transportadoras Turísticas.

O Cadastur possui uma moderna plataforma digital e segura. Seu cadastramento pode ser realizado online, através do site do Ministério do Turismo, no endereço oficial do sistema: www.cadastur.turismo.gov.br ou pessoalmente, junto à sede da Amazonastur, localizada na rua Tapajós, 174, Centro, zona sul, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.