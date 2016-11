Amazonasprev convoca aposentados e pensionistas para recadastramento

A Fundação Amazonprev convoca, em caráter nominal, os aposentados e pensionistas que fizeram aniversário em janeiro de 2016 e ainda não se recadastraram para atualizarem os dados cadastrais, sob pena de suspensão do benefício.

O órgão informa ainda que os segurados que fizeram aniversário de fevereiro a outubro de 2016, e também se encontram pendentes de recadastramento (cuja listagem pode ser consultada no site www.amazonprev.am.gov.br), também devem regularizar o cadastro. Caso contrário, os benefícios serão suspensos a partir de janeiro de 2017.

Onde fazer?

Para os residentes na capital, a atualização cadastral é feita na sede da Amazonprev, de segunda a sexta, no horário das 8h às 13h. Os residentes no interior devem procurar as unidades da Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc) de seu município. Já os segurados residentes em outros estados devem acessar o site www.amazonprev.am.gov.br e clicar no link Serviços/Recadastramento, imprimir e preencher o formulário. Além de reconhecê-lo em cartório junto à cópia de RG, CPF e comprovante de residência e enviar para o endereço da Amazonprev (Avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro. Manaus/AM. Cep: 69.010-125).

Veja lista de pendentes de janeiro clicando aqui

Veja lista de pendentes de fevereiro clicando aqui

Com informações da assessoria