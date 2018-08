Quase 500 ruas do Nova Cidade serão recapeadas até o fim deste ano

Manaus - Até o final de dezembro deste ano, mais de 480 ruas do conjunto Nova Cidade, na zona Norte de Manaus, terão recebido os serviços de mutirão de limpeza, reconstrução de vias e iluminação a LED. Atualmente, 58 ruas já estão concluídas, após receber esses serviços.

O trabalho faz parte do Plano de Obras de Verão lançado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, com meta de recuperar 2 mil ruas por mês e 10 mil até o final do ano. Em dois meses, mais de 4 mil vias já foram recuperadas em todas as zonas da cidade.

Nesta segunda-feira (13), o prefeito Arthur Neto, acompanhado do secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, esteve no Nova Cidade para verificar a evolução dos trabalhos, além de conversar com os comunitários sobre as demandas que estão sendo atendidas, após 16 anos sem que o local recebesse serviços de manutenção na infraestrutura.

Duas mil ruas serão recuperadas por mês e 10 mil até o final do ano | Foto: Lucas Silva/Seminf





“Esse lugar é um conjunto construído pelo governo do Estado e que deveria responder pela sua manutenção. Ouvimos a reivindicação dos moradores, reclamando que há muitos e muitos anos não passa por aqui um trabalho desse porte. A prefeitura está em campo, trabalhando para dar mais qualidade de vida a essas pessoas. Não achamos que aqui seja um depósito de gente, mas, sim, um bairro que deve ser bem cuidado, pensando principalmente em seus moradores”, disse o prefeito.

Leia também: Prefeitura de Manaus ganha Prêmio de Excelência em Governo Eletrônico

“Não se trata apenas de uma operação tapa-buracos. Estamos consertando o que precisa ser consertado e temos a colaboração da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, que passou antes por aqui, retirando os resíduos mais pesados e preparando as vias para receber o trabalho de recuperação do asfalto, além da iluminação a LED”, lembrou o secretário Kelton Aguiar.

O prefeito fez um balanço positivo dos dois meses do Plano de Obras de Verão. “Estamos satisfeitos com o resultado. Só este mês já foram mais de 2 mil ruas e vamos avançar para atingir a meta de 10 mil ruas recuperadas”, afirmou o prefeito.

Dos 105 quilômetros de recapeamento previstos no Plano de Verão, 24 já foram executados | Foto: Lucas Silva/Seminf





Resultados

Dos 105 quilômetros de recapeamento previstos no Plano de Verão, 24 já foram executados, resultando na completa recuperação de grandes corredores viários, como a Carvalho Leal, Itacolomy, Passarinho, Camapuã, entres outras que também recebem reforço na iluminação a LED, limpeza e paisagismo. Além disso, homens e máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) também estão entrando nos bairros muito fortemente com as ações de tapa-buracos, terraplanagem, drenagem profunda e superficial.

As obras ocorrem em forma de mutirão, com as equipes de infraestrutura do município concentrando esforços para atender todas as vias. Até agora, 50 mil toneladas de massa asfáltica já foram utilizadas pelo Plano de Verão em 63 bairros. Trinta quilômetros de vias também receberam a implantação de drenagem para o correto escoamento das aguas das chuvas.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Educação da rede pública de Manaus será destaque em Nova Iorque

Mais de 600 veículos foram apreendidos por irregularidades em Manaus

Faixa Liberada na Ponta Negra com exposição pelo 'Mês do Soldado'