Ministro da Educação anuncia construção de 50 escolas indígenas no AM

O MEC irá encabeçar as obras até o final das construções | Foto: Ione Moreno

Manaus - O ministro da Educação, Rossieli Soares, anunciou nesta manhã (13) em entrevista coletiva a abertura do projeto-piloto para a construção de 50 novas escolas indígenas no Médio e Alto Rio Negro. O acordo foi assinado em dezembro de 2016 e desde então o projeto estava em tramitação.

Uma recomendação do Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) foi emitida em março deste ano para pressionar o cumprimento do termo de compromisso. Rossieli destacou as dificuldades da abertura de licitação e afirmou ter feito história.

"Desde que me lembro, é a primeira vez que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) abre com total independência um projeto deste porte. Não vamos ter apoio dos municípios e nem do Estado. Deu trabalho para chegar aqui e estamos iniciando um novo tempo na educação indígena do Amazonas", disse.

Leia também: Ministro da Educação diz que ainda busca mais recursos para 2019

O modelo de construção, se der certo, é provável de ser estendido para o território amazônico. A previsão para o término das obras escolares é até o final de 2019, alargando mais um ano de espera, considerando que o prazo inicial era no final de 2018. Rossieli frisou o tempo em que foi secretário de estado da educação, afirmando os desafios burocráticos de se investir no interior do Amazonas.

O investimento será direto aos locais de construção, sem passar pelo estado ou município | Foto: Ione Moreno

"A Maloca Foz do Querari é um exemplo consagrado. Tentamos fechar parceria com várias empresas para a construção de escolas, abrimos espaço para todas as oportunidades possíveis, mas ninguém se manifestou. Hoje, em parceria com o governo federal, temos o alvo de construir 800 escolas pequenas em todo território amazonense para as comunidades indígenas", completou.

Primeira fase

Ao todo, foram disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) R$40 milhões para a construção das 50 escolas. Neste primeiro lote da licitação, está previsto para 13 escolas indígenas serem implantadas no município de São Gabriel da Cachoeira (a 1.001 km de barco de Manaus) e cinco serem em Santa Izabel do Rio Negro (a 737 km de Manaus).

O município de Barcelos (a 454 km de Manaus) também está dentro do projeto-piloto, mas não foi divulgado um prazo para as obras escolares serem iniciadas no local. Em paralelo ao projeto, Rossieli afirmou que ainda pretende o lançamento de modelos de construção de escolas indígenas ainda este ano.



Na oportunidade, representantes indígenas estiveram na coletiva para acompanhar a abertura do documento. Clarisse Duigó, representante da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, leu uma carta direcionada ao ministro, em nome dos líderes das comunidades nativas.

Em paralelo, Rossieli disse que quer lançar novos modelos de escolas indígenas para a Amazônia | Foto: Ione Moreno

"Temos sete territórios etnoeducacionais no Amazonas e esperamos que isto seja apenas o primeiro passo na conquista do sonho de uma educação indígena consolidada. Esperamos que o projeto se torne em um programa de educação continuada", disse.

Outras considerações de cunho arquitetônico foram feitas, como o molde de construção das escolas, materiais de caça e pesca para os indígenas, a construção de uma sede de um campus federal para a população do Alto Rio Negro, entre outros. Em resposta, o ministro afirmou que é preciso ouvir as comunidades para se trabalhar com consciência.

"Não temos um molde único de escola para todo o País. Ouvimos cada comunidade onde as primeiras escolas serão implantadas e consideramos o que cada uma disse, em suas peculiaridades", destacou. O procurador da República, Fernando Melo, brincou dizendo que "achava que não ia mais sair".

Representantes indígenas marcaram presença no evento | Foto: Ione Moreno

"Concretizamos agora algo de décadas sonhadas. Confessei para o ministro de que achava que não ia mais sair. Montamos um termo de compromisso no começo de 2017 para pressionar os trâmites e deu certo. Espero que seja apenas o início", admitiu.

O gerente de educação escolar indígena no Amazonas, Alcilei Vale, disse que o fato de Rossieli ser amazonense ajudou o projeto a sair. "Ninguém melhor que entende a nossa terra para investir de verdade. O MEC está planejando e conversando, de uma forma que não acontecia com o poder executivo municipal. Estamos esperançosos para o futuro", comentou.

O ministro terminou falando da visita que fez ao município de São Gabriel da Cachoeira , quando ainda era secretário de educação básica.



"Encontramos a realidade de escolas sem paredes, com o chão batido (de terra). Os professores escreviam em um quadro improvisado que imitava uma lousa. Sabíamos do tamanho da escassez nesta região, mas não é a mesma coisa de presenciar pessoalmente", finalizou.

Leia mais

Casos de sarampo crescem entre índios Yanomami

'Disney na Amazônia': projeto do Amazon BioPark não atrai investidores