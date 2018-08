Borracheiro morre atropelado ao tentar guardar bicicleta em Manaus

Manaus – Um borracheiro de 47 anos morreu após ser atropelado por um carro, modelo S10, de cor branca, na noite deste domingo (12), ao tentar guardar uma bicicleta dentro da borracharia em que trabalhava localizada na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

A bicicleta pertencia a um colega de trabalho da vítima. O borracheiro usava a bicicleta nos fins de semana para passear próximo ao local de trabalho.

O aposentado Mário Jorge, mora em frente ao local onde aconteceu o acidente e conta que, apesar de não ter visto o momento da colisão, ouviu o barulho quando o carro atingiu a vítima.

“Foi um barulho muito alto. Minha casa fica um pouco distante, mas mesmo assim parecia que o acidente estava acontecendo ao meu lado”, disse o aposentado.

Moradores afirmam que na mesma rua ocorreram outros acidentes, alguns com vítimas fatais | Foto: Ione Moreno

Com impacto da batida, a vítima foi arremessada a aproximadamente cinco metros do local onde foi atingida. Ele sofreu lesões na cabeça e tórax. Devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu no local.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi traumatismo craniano encefálica e trauma no tórax.

Trabalhadores da borracharia onde a vítima trabalhava afirmaram que ele era um bom funcionário e, poucos minutos antes do acidente havia ajudado uma pessoa a trocar dois pneus de um carro. A vítima era natural de Juriti no Pará mas, residia em Manaus há mais de 20 anos.

Carro teria feito outra vítima

No local do acidente, funcionários de outras borracharias comentaram que o veículo, que atropelou o borracheiro, teria feito outra vítima também na Avenida Brasil.

“Nós ouvimos comentar que essa S10 teria atropelado uma outra pessoa e, ainda em alta velocidade, atropelou o borracheiro que trabalhava próximo daqui”, contou o dono de uma borracharia próxima ao local do acidente.

Vários acidentes

Ainda de acordo com o aposentado Mário Jorge, vários outros acidentes já foram registrados na mesma região. “Os carros passam em alta velocidade, avançam o sinal vermelho e, por isso, provocam vários acidentes”, revelou o morador da área.

