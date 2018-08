Ibama cobra postos de fiscalização para obras na BR 319

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelos serviços de manutenção da BR-319, tem executado os reparos mesmo sem cumprir uma das condicionantes ambientais, exigidas pelo Ibama: a instalação de postos de fiscalização.

Os reparos ocorreram no chamado trecho do meio, entre Manaus e Humaitá, do quilômetro 250 ao 655. Para a realização destas atividades, o Ibama emitiu uma licença ambiental e fez algumas recomendações ao DNIT. Uma delas, foi a instalação de dois postos de fiscalização no início e no fim do trecho, os quais não foram construídos até hoje.

O descumprimento levou o Ibama, em Brasília, a rever a licença dada para as obras de reparos, ou seja, os trabalhos podem ser interrompidos.

Já a licença que trata das obras de recuperação e pavimentação da rodovia ainda depende de estudo de impacto ambiental, que está na fase de levantamento de dados sobre os efeitos que os serviços causariam às populações tradicionais.

A ideia do DNIT é terminar esse estudo ainda em 2018, para que as obras de pavimentação da rodovia comecem em 2019.

Na rodoviária da capital amazonense, as passagens para Lábrea e Humaitá são vendidas a quase R$300 cada trecho. As empresas de transporte voltaram a operar nestes municípios, no sul do Estado, depois dos serviços de manutenção da rodovia.

