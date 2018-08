Terceirizados da Petrobrás em manifestação acusam empresas de má fé

Manaus – Funcionários de empresas terceirizadas prestadoras de serviço à Petrobras entraram, nesta segunda-feira (13) no quarto dia seguido de manifestações em frente à Refinaria Isaac Sabbá (Reman), localizada na rua Rio Quixito, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.



Colaboradores das terceirizadas disseram ao EM TEMPO que as empresas ainda não entraram em acordo com os trabalhadores. As manifestações estão mantidas por tempo indeterminado. Parte do grupo tem dormido em frente à Reman, a espera de representantes das empresas contratadas.

“A empresa está agindo de má fé conosco. Não cumpriu com o acordo de contratação de pessoal daqui do Amazonas e não deu um posicionamento para nós. Estamos aqui aguardando desde sexta (10) e até agora nada”, disse o trabalhador e um dos manifestantes, Alberto Gomes.

Empresa nega e acusa representantes

O representante das empresas C3 Engenharia e Elos Engenharia, que não quis ser identificado, afirmou que as empresas cumpriram com os acordos estabelecidos com o sindicato dos trabalhadores. "Estamos de acordo com tudo aquilo o que foi estabelecido na Convenção Coletiva dos terceirizados. Até a situação de percentual de contratação, que não está estabelecida na convenção, está sendo obedecida", explicou.

Ainda de acordo com o representante, um grupo de pessoas estaria mobilizando os trabalhadores a paralisar as operações, com a finalidade de ameaçar empresários em Manaus. "Temos informações de que esses homens andam armados, ameaçando empresários, pedindo quantias absurdas de dinheiro. Esses homens vieram de fora e estariam manipulando os terceirizados para aproveitar-se da situação e ameaçar os empresários", contou o representante das empresas C3 e Elos.

Trabalhadores de outros estados

Manifestastes alegaram ainda que os empresários estão trazendo colaboradores de outros estados para trabalharem em substituição a mão-de-obra terceirizada que já existia na capital.

Ainda de acordo com o manifestante Alberto Gomes, os empresários tentaram inserir um grupo de trabalhadores, contratados de outros estados, para que trabalhassem na última sexta. Eles teriam usado barcos e tentaram acessar a refinaria por via fluvial, mas foram impedidos pelos manifestantes.

“Eles quiseram boicotar a manifestação colocando esses trabalhadores para dentro da fábrica, mas conseguimos impedir. Essas pessoas vêm de outros estados e ocupam as vagas que deveriam ser destinadas aos trabalhadores locais”, lamentou o terceirizado Alberto.

Multa após 72h

Caso nenhum acordo seja feito, os manifestantes afirmam que, após 72 horas de manifestações, as empresas prestadoras de serviço terão de pagar multas, cobradas pela Petrobras.

