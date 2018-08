Encontro abordará o papel da mídia na conscientização da sociedade

A ideia é preparar alguns profissionais para coberturas de temas voltados não somente ao suicídio, mas também ligados à saúde mental | Foto: Divulgação

Manaus - Um tema que durante muito tempo foi considerado “tabu” nos meios de comunicação e na imprensa será o centro de um encontro que pretende reunir estudantes e profissionais das áreas de comunicação e saúde. O evento “Suicídio e o Papel da Mídia” será realizado na manhã do dia 15 de setembro, no auditório da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul.

Organizado por um grupo de jornalistas, professores, advogada e uma psiquiatra, o evento pretende contribuir de forma didática, respeitosa e preventiva para a elaboração de matérias jornalísticas que tratem sobre formas de prevenção ao suicídio. A intenção é abordar o tema como questão de saúde pública, sem incentivar a sua prática, já que muito do que se vê na mídia é “apenas” noticiar casos ocorridos sem trabalhar a prevenção e a informação de modo geral.

“O evento surgiu do fato de que muitos jornalistas, inclusive eu, têm muitas dúvidas na hora de tratar sobre o tema, por ser muito delicado. A necessidade também veio porque o suicídio precisa ser apresentado como o problema de saúde pública que ele é, não um tabu. Falando da maneira certa, de modo informativo e didático, a mídia pode ser uma colaboradora fundamental na prevenção ao suicídio”, justificou a organizadora do evento, Nauzila Campos, que também é jornalista e advogada e será uma das palestrantes.

Leia também: Os suicídios resultam de uma complexa interação de fatores, diz a Organização Mundial da Saúde

Segundo a organização, o evento é voltado, principalmente, para profissionais e estudantes de comunicação. A ideia é prepará-los para coberturas de temas voltados não somente ao suicídio, mas também ligados à saúde mental, especialmente durante o Setembro Amarelo - campanha nacional de prevenção ao suicídio que vem crescendo e ganhando mais repercussão a cada ano.

Além de Nauzila, também estarão como convidados palestrantes a médica psiquiatra Alessandra Pereira, o jornalista Dante Graça e os jornalistas e professores universitários Jônia Quédma e Rômulo Araújo. Na programação, serão apresentadas questões médicas relacionadas à saúde mental e suicídio, abordagens pela imprensa, questões jurídicas e a abordagem do assunto dentro das faculdades, especialmente de comunicação.

Prêmio para universitários

Além do evento, a equipe organizadora propõe um desafio a estudantes de jornalismo: produzir uma reportagem sobre o tema do evento, Suicídio e o Papel da Mídia, com foco na questão de saúde pública, ouvindo especialistas e apontando soluções. Os interessados terão, aproximadamente, um mês para produzir e enviar suas produções à organização do evento, que avaliará e divulgará o resultado no dia do encontro. A reportagem escolhida será publicada em um grande portal de notícias.

Um edital, com informações completas sobre a proposta e o prêmio, será publicado e divulgado até o dia 15 de agosto, um mês antes do evento, para que interessados tenham tempo hábil para produzir e submeter suas produções até dia 10 de setembro. Além do conhecimento adquirido, os participantes do evento receberão certificados de horas complementares.

*Com informações da assessoria

Serviço:

O que: Evento “Suicídio e o papel da Mídia”;

Quando: Sábado, 15 de setembro, das 8h30 às 12h;

Onde: Auditório da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro;

Inscrições em: clique aqui ;

Valor: R$ 20 (estudantes) R$ 40 (profissionais).

Leia mais:

‘Setembro Amarelo’ encerra destacando a necessidade em prevenir o suicídio em Manaus

Saúde mental não deve ser tabu, avaliam pesquisadores

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!