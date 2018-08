Pais e filhos curtem a natureza no Parque do Mindu

A Feira Criativa, que homenageou o Dia dos Pais, reuniu 40 expositores | Foto: Divulgação

O Dia dos Pais, celebrado neste domingo, 12/8, levou ao Parque Municipal do Mindu, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, um público de aproximadamente 3,5 mil pessoas, que aproveitaram a manhã para comemorar a data ao lado da família. A Feira Criativa, que homenageou o Dia dos Pais, reuniu 40 expositores, com barracas de artesanato, floricultura, gastronomia e variedades.

Os pais fizeram a festa com as apresentações das companhias Trilhares, de teatro infantil, e Cacompanhia Artes Cênicas, além das opções de caminhadas nas trilhas, brincadeiras, oficina de cupcake, piqueniques, café regional, entre outras atividades.

“Felizes e superpais. É assim que nos sentimos hoje e aqui no Parque do Mindu, em meio à natureza, voltamos a ser criança também”, comentou o farmacêutico Luiz Carlos Marques de Mendonça, 49, que levou os três filhos para tomar café e curtir a manhã no Parque do Mindu.

O parque já é referência de local para contemplação e convivência da família manauara | Foto: Divulgação

De acordo com o gestor da unidade de conservação, José Feitoza, o parque já é referência de local para contemplação e convivência da família manauara, mantendo uma programação mensal de atividades que despertam o interesse da população. “Neste Dia dos Pais, vemos que todos estão aqui podendo contemplar a natureza e as sementes que estão cultivando, que são os filhos”, completou.

Houve sorteios de brindes, atividades físicas com o Mexa-se Grupo e novidades como massoterapia chinesa e duas companhias de teatro. O objetivo da Feira Criativa é exaltar o conceito de sustentabilidade e economia criativa, oferecendo aos visitantes opções de atividades no ambiente natural do Parque do Mindu, gerido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A entrada é gratuita.

O Projeto Arte em Movimento, responsável pela realização da feira, mantém parceria com a Semmas, há um ano e cinco meses. Desde o último mês de maio, as edições ocorrem sempre no segundo domingo de cada mês, das 8h às 13h, como forma de aproximar mais ainda a sociedade da cultura das feiras do artesanato, das atividades físicas e do teatro.

*Com Informação da Assessoria



