Após denúncia, PM resgata animais maltratados em casa na Compensa

Manaus – Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) resgataram mais de 100 gatos e cachorros, que estavam em situação de abandono e maus-tratos em uma casa na rua Clovis Barroso Braga, no Conjunto Rio Xingu, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O resgate ocorreu na tarde deste domingo (12), após uma denúncia anônima feita à polícia.

Ainda de acordo com informações do tenente Junior Silva, da 8ª Cicom, a denúncia feita à polícia informava que apenas um homem morava na casa com os animais. Ele seria portador de deficiência mental e, por isso, não possuía condições de cuidar de maneira adequada dos animais.

Ao chegar no local, o homem que morava na casa não foi encontrado, apenas os animais. Ainda de acordo com o tenente, havia gatos e cachorros de vários tamanhos, todos muito magros e aparentemente desidratados. Os animais estavam tanto na área externa da casa quanto na área interna.

