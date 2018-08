Flamengo tenta se recuperar de má fase diante do Cruzeiro no Maracanã

O volante paraguaio recém contratado deve ser a novidade no Flamengo | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro (RJ) – Flamengo e Cruzeiro voltam a duelar neste domingo (12), no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 15h (de Manaus). Na última quarta-feira (8), os mineiros bateram os rubro-negros por 2 a 0 no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Agora, o confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Ao contrário do que tem acontecido com praticamente todas as equipes divididas em várias competições, o Flamengo não definiu prioridades. Descartou poupar jogadores e tem colocado sempre em campo todos os principais atletas disponíveis. A tática foi estabelecida pelo técnico Mauricio Barbieri.

Os atletas, no entanto, parecem que decidiram se poupar por conta própria. Depois de uma excelente atuação contra o Grêmio, no início do mês, em confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que ficou no 1 a 1, o time carioca foi batido pelos reservas do Tricolor gaúcho dias depois, também em Porto Alegre (RS), por 2 a 0.

Diante da situação parecida, a reação do Barbieri pode ser diferente. Como a partida de volta contra os gremistas está agendada para a próxima quarta-feira (15), talvez, diante dos resultados negativos, o treinador opte por colocar um time misto neste domingo.

O martelo ainda não foi batido, mas mudanças devem acontecer em número significativo em relação ao time que encarou o Cruzeiro e acabou escapando de levar uma goleada. Uma delas envolve o retorno de um atleta que é considerado titular absoluto e não pode atuar na quarta devido à suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos: Lucas Paquetá.

Reservas

No Cruzeiro, não há qualquer dúvida. O técnico Mano Menezes, respaldado pela diretoria, elegeu as disputas da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil como prioridades. Assim, em partidas às vésperas dos confrontos por essas competições, tem escalado equipes mistas ou inteiramente reservas no Campeonato Brasileiro.

Para o confronto deste domingo, um time repleto de reservas deve ir a campo, apesar de a Raposa estar em vantagem para o confronto de quarta-feira, no Mineirão, contra o Santos. Derrotou, na Vila Belmiro, o alvinegro por 1 a 0 e, agora, precisa apenas do empate para garantir sua vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Essa estratégia, naturalmente, tem seu custo, que é uma participação apagada no Brasileirão. Com 25 pontos (sete vitórias, quatro empates e seis derrotas), o Cruzeiro ocupa uma modesta

oitava colocação.

