Ongs de Manaus promovem 2° edição do 'Projeto de Castração Solidária'

Manaus - Você já pensou em castrar o seu animal de estimação? Ongs de Manaus estão promovendo a 2° edição do "Projeto de Castração Solidária", cujo objetivo é oferecer uma alternativa para os tutores que não possuem condições financeiras para custear o valor completo de uma cirurgia de castração. Os serviços vão ficar disponíveis durante o mês de agosto e todos os procedimentos deverão ser previamente agendados.

O Projeto social de iniciativa de Ongs e grupos independentes de proteção animal, em parceria com uma clinica particular, foi realizado pela primeira vez no início de 2017. Cerca de 5 mil animais já foram beneficiados pelo serviço na capital. Segundo os organizadores, o diferencial dessa edição é que a cada cinco castrações pagas, uma castração será doada a um dos cinco grupos participantes: Ongs Pata e Sem Raça Definida, Grupo Protetores dos Animais, Guardiões dos Animais e Celeiro dos Anjos.

Leia também: Entenda porque a castração é tão importante para o seu animal

Para Vanessa Menezes, voluntária da Ong Pata, a campanha é de vital importância. “Tendo em vista que a cidade está sem o serviço de castração pública há 4 meses, os animais procriam e correm o risco de contrair doenças, eles não podem esperar até que a revitalização do Centro de Zoonoses (CCZ) aconteça, então nos organizamos para oportunizar esse serviço à população, cobrando um preço justo e oferecendo um serviço de qualidade”, comentou.

Segundo a médica veterinária Gabriela Imakawa, é necessário que as pessoas se conscientizem sobre os benefícios da castração, e que a ajuda das clínicas veterinárias é essencial.

"Com o fechamento do CCZ, é essencial ter esse suporte, porque se não ajudarmos nessa prevenção, daqui a pouco estaremos fazendo cirurgias por conta de doenças que poderiam ser evitadas com a castração”, comentou.

“Além disso, é importante conscientizar as pessoas sobre a importância desse procedimento que é eficaz em diminuir o abandono dos animais. Essa situação também é caso de saúde pública, pois o animal abandonado muitas vezes carrega doenças, mexe em lixos, e sem falar no sofrimento deles”, ressaltou a veterinária.

Como agendar?

Os interessados em agendar uma castração podem enviar uma mensagem para o número da Ong Pata, (92) 99466-7282. Outras informações e dúvidas também podem ser obtidas através desse número.

Benefícios da castração

Entre os benefícios da castração, está a melhora na qualidade de vida do animal, pois previne doenças como piometra (inflamação no útero), tumores de mama e na próstata. Além disso, reduz a agressividade e a agitação, demarcação de territórios, e ajuda no controle da superpopulação e no número de animais abandonados nas ruas.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

PL garante transporte de animais de estimação em transportes coletivos

Dia dos Pais também celebra o amor entre pets e seus donos