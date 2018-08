Suposta fraude com dinheiro do Fundeb no AM será investigada pelo MPF

Manaus - Uma suposta fraude nos pagamentos salariais de professores da rede municipal do município de Santa Isabel do Rio Negro ( a 846 km de Manaus) será alvo de investigação. O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) determinou, por meio de uma portaria despachada na última quinta-feira (9), que seja aberto um inquérito parar apurar as irregularidades.

De acordo com a portaria nº 18, que deve ser publicada nesta próxima segunda-feira (13) no Diário Oficial do MPF, o inquérito deve ser instaurado para apurar supostas irregularidades relacionadas a ausência de pagamento, no mês de setembro de 2017, aos professores municipais de Santa Isabel do Rio Negro.

A portaria informa que esses profissionais foram contratados mediante responsabilidade de pagamento, que deveriam ser efetuados utilizando recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O despacho foi feito pela procuradora da República Bruna Menezes Gomes da Silva, e o inquérito deve possuir prazo de um ano.

