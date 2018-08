Manauaras podem ver 20% do eclipse solar parcial deste sábado

Manaus - Neste sábado (11), os manauaras podem contemplar, pela terceira vez, um fenômeno natural que encanta a todos. O alinhamento, quase perfeito entre o sol, a lua e a terra, irá provocar um eclipse solar parcial, que poderá ser visto por boa parte do mundo. Em Manaus, a chance de ver tal acontecimento, será de praticamente 20%, segundo estudiosos do assunto.

O fenômeno é aguardo por todos, mas e como ele se forma no universo? A equipe do Em Tempo foi à Universidade Federal do Amazonas (Ufam) conversar com membros do Clube de Astronomia (Caufam) para tirar todas as dúvidas.

Membro do Caufam, Luis Ricardo explicou que esses alinhamentos, geralmente, acontecem todo mês. Isso porque a lua leva, aproximadamente, 27 dias para dar a volta na terra. Porém, é mais visível para quem está no ambiente aquático, do que para quem está no meio terrestre.

Leia também: Astrônomos encontram 12 novas luas ao redor de Júpiter

"Todo mês, praticamente, acontece um eclipse, mas devido à posição da terra, em relação ao sol e a lua, nem sempre é possível ver. 70% do globo terrestre é coberto por água e, por isso, é mais fácil visualizá-lo nos oceanos", disse.

Ricardo ainda falou que um céu limpo, o que significa sem nuvens, contribui muito para uma boa observação feita pelos profissionais e amantes do universo. Tudo que acontece durante o eclipse é possível ser visto pelos seres humanos na terra.

Cuidados ao observar

O especialista ainda alertou que, não se deve olhar diretamente para o sol no momento do fenômeno. A exposição ao eclipse pode prejudicar a visão e até mesmo causar cegueira permanente.

"As pessoas devem fazer a observação de forma correta. Existe uma chapa, semelhante a usada por soldadores, que amortece os impactos causados pelos raios solares à visão do ser humano", explicou Ricardo.

Fenômenos em 2018

Somente neste ano, outros dois eclipses, desta vez lunares, foram vistos por brasileiros. No total, em 2018, aconteceram quatro fenômenos, que puderam ser vistos em partes distintas da terra. O primeiro aconteceu no dia 15 de fevereiro e pode ser visto na Antártida e parte sul da América do Sul.

Quem estava nesta região, além do Oceano Atlântico, Europa, África, Oceano Índico, maior parte da Ásia e na Austrália, pôde ver o segundo eclipse lunar - que aconteceu no dia 27 de julho deste ano.

Os outros dois puderam ser observados nos dias 31 de janeiro e 13 de julho. O eclipse total da lua foi observado na Ásia, Austrália, Oceano Pacífico e América do Norte, e o eclipse do sol pode ser observado no sul da Austrália.

Veja o infográfico abaixo:

Leia mais:

O uso da astronomia no desenvolvimento das civilizações

Jovens de Manaus desenvolvem projeto que leva astronomia a escolas