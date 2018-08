Órgãos de fiscalização adotam medidas de combate ao sarampo em Manaus

Manaus - Representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) e do Ministério Público Federal (MPF) expediram, nesta sexta-feira (10), uma recomendação aos governos estadual e municipal para que, por meio das secretarias de Saúde e Educação, promovam ampla campanha de divulgação da epidemia de sarampo que atinge o município de Manaus.

As campanhas, segundo a recomendação, devem alertar a população e líderes comunitários para os riscos da doença, a importância da vacina, a obrigação que os responsáveis têm de vacinar e para as penalidades que pode sofrer quem não vacinar suas crianças e adolescentes.

Os MPs também recomendaram que os casos de omissão de pais e responsáveis quanto ao dever de imunizar os jovens sejam encaminhados ao Conselho Tutelar. A Recomendação foi encaminhada aos governos do Estado do Amazonas e do Município ainda nesta sexta-feira.

“Verificamos que a vacinação nas escolas não atingiu a meta esperada. Precisamos fazer a busca ativa dessas crianças e adotar medidas que garantam que essa cobertura vacinal possa se dar dentro dos índices esperados. Estamos enfrentando uma epidemia de sarampo, e temos de adotar medidas eficazes para garantir que a vacinação aconteça, principalmente em crianças. A vacinação é um direito das crianças e um dever dos pais”, disse a promotora Cláudia Câmara, titular da 54ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública (54ªProdhsp), que assina a recomendação.

Boletins epidemiológicos apresentados pelas autoridades afirmam que a doença já provocou aproximadamente 5000 casos notificados e 602 casos confirmados | Foto: Divulgação

Também assinam o documento, a Promotora de Justiça Nilda Silva de Souza, da 27ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude e a Procuradora da República Bruna Menezes Gomes da Silva, do MPF.



No documento, o MP-AM e o MPF argumentam que o município de Manaus encontra-se em situação de emergência, em razão de surto de sarampo, pois, de acordo com boletins epidemiológicos apresentados pelas autoridades sanitárias, a doença já provocou aproximadamente 5000 casos notificados e 602 casos confirmados, havendo, inclusive, o registro de uma morte por sarampo.

A iniciativa pretende chamar os pais e responsáveis pelos alunos à responsabilidade que têm quanto à imunização das crianças e jovens. A vacinação nas escolas, embora possa auxiliar significativamente o controle do surto de sarampo, não sensibilizou ainda a população de forma efetiva, havendo registro de alto número de ausências nos dias de vacinação nas escolas.

Confira os principais sintomas do sarampo. | Foto: Ayane Souza

