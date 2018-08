Passageiro desaparece após choque entre duas canoas em Tabatinga

Tabatinga (AM) - Uma pessoa desapareceu após um acidente entre dois barcos pequenos, na manhã desta sexta-feira (10). O caso aconteceu, por volta das 11h30, no município de Tabatinga (a 1.104 quilômetros de Manaus).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros do Amazonas, as duas embarcações de porte pequeno do tipo “rabeta” colidiram. Durante o impacto, três pessoas caíram na água.

A corporação informou, ainda, que duas pessoas foram encontradas com vida nas proximidades de onde aconteceu o acidente. A terceira vítima está desaparecida. O Corpo de Bombeiros realiza buscas para encontrar o passageiro desaparecido.

