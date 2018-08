Aproximadamente 500 terceirizados de refinarias protestam em Manaus

Trabalhadores de empresas terceirizadas realizando protesto em frente à Refinaria Isaac Sabbá (Reman) | Foto: Waldir Adriano

Manaus – Em nova manifestação, funcionários terceirizados de refinarias da Petrobras, no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus, paralisaram as atividades na manhã desta sexta-feira (10). Eles bloquearam o acesso à rua Rio Quixito, em Frente à Refinaria Isaac Sabbá (Reman).

O grupo de aproximadamente 500 pessoas afirma que as empresas que prestam serviços para a Petrobras não estão cumprindo acordos feitos para contratação de mão de obra local.

Leia também: Após protesto, terceirizados negociam com a Petrobras e retomam trabalhos na Remam

O montador industrial Régis Paiva, de 50 anos, afirma que, desde a última manifestação realizada no mesmo local, no dia 5 de julho, as empresas não têm cumprido com o acordo de contratar 80% de mão de obra local e 20% de outros estados.

“Eles ficam botando panos quentes para que não façamos protestos assim como esse. Eles contratam dez pessoas daqui e, depois, chamam outras 60 de fora”, denunciou o montador.

Segundo os manifestantes, a situação causa revolta entre trabalhadores da classe pois não há necessidade de importar funcionários quando há aqui no Estado mão de obra qualificada.

“Temos muitos trabalhadores capazes de trabalhar e apenas esperando por uma vaga. Eles estão desqualificando nossos trabalhadores”, pontuou o montador Régis Paiva.

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da Força Tática estiveram no local para monitorar a situação e até a publicação desta matéria não havia registro de violência por conta do movimento.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Buzinaço e lentidão no trânsito marcam manhã de protestos em Manaus

Caminhoneiros bloqueiam BR-174 em protesto contra alta de combustíveis