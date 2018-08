Vestibular da UEA continua com inscrições abertas

UEA apresenta balanço do SIS e Vestibular 2017, acesso 2018 | Foto: Ione Moreno

Manaus -A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas para o vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2018, acesso 2019. Até o próximo dia 31 de agosto, os candidatos poderão realizar as inscrições no portal da instituição. A taxa de inscrição do vestibular é R$ 100 e do SIS R$ 70.



Neste ano, das 5.337 vagas, 3.199 são ofertadas pelo edital do vestibular e 2.138 por meio, do edital do SIS, incluindo 264 vagas para alunos indígenas e 340 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD).

Aplicação



As provas do vestibular acontecerão nos dias 21 de outubro (conhecimentos gerais) e 22 de outubro (conhecimentos específicos e redação), com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 23 de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus.

Inscrições

Os candidatos podem realizar as incrições para os dois certames por meio dos links: https://www.vunesp.com.br/UEAM1801 e https://www.vunesp.com.br/UEAM1802.

