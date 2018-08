Motorista esquece do freio de mão e carro atinge grades de hospital

Manaus - Depois de estacionar o carro no pátio do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus, um motorista esqueceu de puxar o freio de mão e o carro, que estava em uma ladeira, desceu descontrolado e só parou quando bateu nas grades que cercam a unidade hospitalar. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (8).

De acordo com o policial militar lotado no posto policial do hospital, que preferiu não se identificar, o homem esclareceu que ao estacionar o carro, saiu do veículo e esqueceu de puxar o freio de mão.

O acidente não deixou feridos. Apenas danos materiais foram registrados. Uma equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deu apoio à ocorrência até a retirada do carro do local, por meio de um carro guincho.

Outro Caso

Duas pessoas ficaram feridas após u m caminhão caçamba perder o controle e invadir um prédio com três estabelecimentos comerciais. O grave acidente aconteceu na rua Pista da Raquete, localizada no bairro Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus, por volta das 16h desta quarta-feira (8). Uma das vítimas ficou presa nas ferragens.

A mulher de 32 anos ficou com escoriações leves pelo corpo. Porém, um homem de 62 anos, que é deficiente físico, ficou gravemente após ficar preso nas ferragens. Os dois foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

