Sem administrador, Terminal Rodoviário de Manaus continua abandonado

Manaus - Com administração transferida da Prefeitura de Manaus para o Governo do Estado durante a gestão do ex-prefeito Amazonino Mendes, o impasse para reformar o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Agelim, situado na avenida Djalma Batista, no bairro Flores, Zona Centro-sul, caiu de volta no colo do atual governador tampão.

A estrutura precária do local é motivo de muitas reclamações de usuários. O piscicultor Francisco Silva da Costa, de 60 anos, trabalha na comunidade Rio Urubu, em Itacoatiara, e pega ônibus pelo menos duas vezes por mês na rodoviária.

Ao comparar o terminal com os de outras cidades, o idoso denuncia a falta de vontade pública para reestruturar o local.

“Em Rio Branco, no Acre, que é uma cidade bem pequena, a rodoviária é bonita, bem arrumada, organizada. Aqui em Manaus, que é uma cidade grande, não tem nada. Isso é uma vergonha para os políticos daqui que não se empenham em reformar a rodoviária”, disse o trabalhador.

Outro problema apontado pelos usuários é com relação aos banheiros do local, cuja utilização é paga. A limpeza é feita por comerciantes do terminal que cobram R$ 1 pelo uso aos passageiros.

Para a dona de casa Raimunda Souza Bezerra, de 40 anos, a cobrança no uso dos sanitários é um problema. A usuária mora em Itacoatiara, acompanha o marido em tratamento médico.

A dona de casa Raimunda Souza Bezerra passa pela rodoviária todos os dias e reclama por ter que pagar o uso do banheiro | Foto: Ione Moreno

“Eu venho somente com a passagem dada pelo município, não é sempre que tenho dinheiro para pagar o uso do banheiro ou mesmo para comprar uma água porque também não tem bebedouro público aqui”, relatou a passageira que passa pela rodoviária toda semana.

A rodoviária é um dos principais pontos de entrada e saída de Manaus. Cerca de 34.600 mil passageiros passam pelo terminal todos os meses com destino a 15 municípios do interior do Amazonas, conforme dados da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsam).

O terminal também recebe usuários dos transportes interestaduais e internacionais que acessam a cidade pela BR-174 - que liga a Manaus a Boa Vista, em Roraima, que não são contabilizados pelo órgão.

Promessa de reforma

Os comerciantes que atuam na rodoviária conversaram com a reportagem, mas pediram para não terem seus nomes publicados na matéria, pois não querem ter prejuízos com declarações negativas aos atuais administradores.

Segundo eles, apesar de a SNPH estar no terminal desde o ano passado, só há dois meses decidiram tomar a frente dos cuidados do espaço público.

Desde que o prédio foi deixado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), durante a gestão do ex-prefeito Amazonino Mendes, o espaço ficou sendo gerido pelos permissionários que trabalham no local.

“Nós conseguimos manter apenas a estrutura funcionando, mas não temos como reformar o andar de cima. A parte de baixo foi pintada este ano graças a uma cota que fizemos e um dos comerciantes pintou tudo”, relatou o permissionário.

O andar de cima da rodoviária está completamente abandonado e fica fechado para restringir o acesso de passageiros | Foto: Ione Moreno

A poucos dias da Copa do Mundo de 2014, o terminal passou por uma reforma que compreendeu apenas pintura das paredes, pequenos reparos e melhorias no asfalto. Mas, para os passageiros e comerciantes que atuam no local, é preciso uma grande reforma estrutural para resolver os problemas enfrentados diariamente por eles.



“A SMTU abandonou a rodoviária, depois do decreto do Amazonino, eles saíram daqui antes do natal como se estivessem fugindo. Depois disso, nós que tomamos conta e fizemos tudo que dava para manter o funcionamento. A SNPH veio para cá, mas não melhorou em nada”, contou outro comerciante que atua no terminal há 25 anos e acompanhou o descaso com o local nos últimos anos.

SNPH

O supervisor da SNPH, Miguel Tavares, informou que o órgão enviou um projeto de reforma à Casa Civil do Governo do Estado e aguarda o início das obras para o mês de setembro.

“O projeto inclui a reforma na área ocupada pelos passageiros e um mini shopping no andar de cima com ampliação do número de boxes comerciais e uma loteria para atrair mais clientes além dos usuários”, informou.

Desde que foi abandonada pela SMTU, a rodoviária segue sem reforma e manutenção | Foto: Ione Moreno

O supervisor relatou, ainda, que enquanto aguardam a reforma por parte do Governo, o grupo de administradores realiza cota de R$ 50 entre os 18 permissionários, 12 ambulantes e as sete empresas de transporte para preservação do terminal.

Entre os serviços pagos com o dinheiro arrecadado está manutenção da caixa de força que devido ao desgaste causa problemas frequentemente. "Toda vez que falta energia temos que pagar R$ 500 para um técnico religar a energia", disse.

Apesar de necessária, o projeto de reforma causa receio aos trabalhadores que temem perder o espaço onde muitos atuam há décadas. “A gente não conhece esse pessoal que está aí e nunca fez nada. Agora eles aparecem com uma reforma, temos medo de depois privatizarem os quiosques e nós, que estamos aqui há anos, teremos que sair”, disse o comerciante.

Impasse sobre administração

Em 2012, o então prefeito Amazonino Mendes repassou a tutela da Rodoviária de Manaus para o Governo de Omar Aziz. Pouco tempo após a publicação do decreto 2.050 no Diário Oficial do Município (DOM), a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) se retirou do local onde esteve por 32 anos.

O local está deteriorado | Foto: Ione Moreno

Sem um administrador oficial e com salas vazias, a rodoviária passou a ser ocupada pela Superintendência Estadual de Navegação de Portos e Hidrovias (SNPH). A autarquia ficou sem sede depois que perdeu a concessão do Porto de Manaus em 2016. Entretanto, sem amparo jurídico para tomar a gerência, a manutenção do terminal passou a ser feita pelos permissionários.

No mesmo ano, o ex-secretário de administração da Secretaria de Administração (Sead), Evandro Melo, chegou a anunciar que o Estado estava elaborando um projeto de lei, que seria enviado à Assembleia Legislativa (Aleam), para que a SNPH tomasse juridicamente a responsabilidade pelo espaço. O titular disse ainda que a Seinfra estudava como seria feita a restauração do local.

Segundo informações da SNPH, o prédio deve ser desocupado ainda este ano. A autarquia será transferida para antigo prédio da Defensoria Pública, no Centro, depois que for feita uma reforma no espaço.

Administrador segue indefinido

Em nota, a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) informou que ainda não há uma decisão sobre a questão da administração da Rodoviária de Manaus e a reforma aguarda a conclusão do processo licitatório. “A SNPH está fazendo um levantamento dos custos da revitalização da rodoviária para que o Governo possa licitar o serviço”, diz a nota.

